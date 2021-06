“James es mi hermano, yo a ese tipo lo amo”: Juan Fernando Quintero pide no crear caos en la ‘Tricolor’

Luego de que Juan Fernando Quintero y James Rodríguez fueran descartados de la convocatoria de la selección Colombia para las eliminatorias rumbo a Catar 2022, se conocieron los motivos para que el crack de la tricolor que milita en el Everton de Inglaterra fuera desconvocado de la concentración liderada por el técnico Reinaldo Rueda.

Diversas versiones que hay en torno a la lesión del ’10′ de Colombia y su recuperación fueron el detonante para que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciara el cambio de decisión. En ese sentido, el volante Juan Fernando Quintero del Shenzhen FC de la Superliga China se pronunció ante la opinión pública, pidiendo respeto tanto para James Rodríguez como para el entrenador Reinaldo Rueda tras las determinaciones anunciadas.

Esto dijo el exmediocampista de River Plate, Rennes, Porto y Atlético Nacional, en diálogo con Semana:

James siempre quiere estar en la selección, seguramente el cuerpo técnico lo quiere tener bien. James se expresó. Ellos lo hablaron y tomaron la decisión enfocándose en la salud de James y de la selección. En el 2015 me pasó algo particular que no pude jugar la Copa América de Chile por días y no pude estar. Me sentí frustrado, pero hace parte de la vida.