Fuerte sanción al jugador colombiano Jefferson Lerma por supuesto mordisco a rival

Jefferson Lerma (c) durante un entrenamiento. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Mientras Jefferson Lerma se encuentra en concentración con la selección de Colombia en Lima, Perú, para disputar mañana la séptima fecha de las Eliminatorias a Catar 2022, en Inglaterra se estaba debatiendo la sanción que se le imputaría por un supuesto mordisco a un rival.

El jugador colombiano fue castigado por 6 fechas y multado por 46.000 euros por morder a Josh Windass, del Shefield Wednesday, en un partido celebrado el 3 de Noviembre de 2020. Por parte del cuerpo técnico del Bournemouth consideran que las pruebas no son concluyentes y respaldan al jugador, al punto de contemplar una apelación a la dura sanción.

Por su lado, la Asociación del Fútbol de Inglaterra abrió una investigación formal por lo que consideró una actitud violenta por parte del jugador vallecaucano. Frente a esto, su club, el Bournemouth, comentó que: “sorprendido y decepcionado por el resultado de la decisión de la Comisión Reguladora independiente de la Asociación de Fútbol de mantener un cargo contra Jefferson Lerma y prohibirlo por seis juegos y multarlo con £ 40,000”.

El proceso sigue, pero esta situación se puede tornar difícil cuando Lerma deba realizar su regreso al país inglés, después de participar con la selección de Colombia en las Eliminatorias a Catar 2022 y la Copa América en Brasil.

El equipo de Lerma agregó que “Como se indica en las razones escritas de la comisión, las imágenes de video del incidente entre los jugadores “no fueron concluyentes”. Además, no hubo evidencia fotográfica de ninguna marca de mordedura y Windass, a quien se describe como un ‘testigo poco atractivo’ que ‘dio la impresión de que simplemente no le importaba’, no buscó ni recibió atención o tratamiento médico.”

Por su parte, Windass, la presunta víctima del mordisco, dijo haber sentido la mordida de parte de Lerma cuando este marcaba al jugador en un tiro libre durante su encuentro por el Campeonato. Además, aseguró que el incidente le dejó una “marca roja” en su piel que “parecía una erupción”.

“El club cree que hubo una falta de evidencia clara y convincente para encontrar probado el cargo contra Jefferson, y el jugador actualmente está considerando sus opciones con respecto a una apelación”, finalizó el club ante esta situación.

Mañana la selección de Colombia deberá jugar contra la selección de Perú como visitante. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Nacional de Perú, a las 9:00 p.m., hora colombiana. Cabe recordar que para este partido no se contará con las figuras de James Rodríguez y Radamel Falco García.

