Joven trans fue atropellada en Cartagena por sujetos en aparente estado de embriaguez

Las autoridades en Cartagena investigan el caso de una joven transexual que fue atropellada en el Centro Histórico, frente a la estación de Policía de Chambacú, por un grupo de hombres quienes, según testigos, estarían en aparente estado de embriaguez y los cuales habrían cometido el choque de manera intencional.

La víctima fue identificada como Valentina Hernández Urueta, la cual fue arrastrada por unos 10 metros luego de ser impactada por un Mazda color blanco de placas JHV-917 mientras cruzaba en medio de la vía. Según el diario El Tiempo, la chica forma parte de la comunidad ‘trans’ que se reúne en las noches frente al parque Espíritu del Manglar.

Según relató el papá de la afectada, Rafael Hernández, en diálogo con el citado medio, recibió una llamada en la madrugada del sábado 29 de mayo en la cual se le informó que su hija, a quien él identificó bajo el nombre de Rafael de Jesús Hernández Urueta, de 35 años, había sido atropellada y se encontraba en un hospital de la ciudad producto de las heridas.

Cuenta la familia que en el vehículo involucrado se transportaban tres hombres en estado de embriaguez y cuando notaron que la joven transitaba por la carretera la embistieron a propósito en lo que sería un presunto caso de transfobia. “Está consciente pero dice que le duele mucho la cabeza y todo el cuerpo por los golpes que recibió”, apuntó el padre.

Los daños evidenciados en el vehículo darían cuenta de que el choque fue con bastante fuerza: “El vidrio frontal se rompió, el capó también tiene señales de lo que fue la agresión. Cuando mi hija cae al piso bota sangre por nariz y oídos. La doctora que lo atiende le dijo a mi esposa que mañana le van a realizar otros exámenes más profundos para determinar su estado y poder diagnosticar con mayor seguridad las posibles secuelas”.

Posteriormente, en entrevista para El Universal, el progenitor indicó que ‘Vale’, como es conocida por varias amigas, se encuentra en la clínica Higea, en el barrio Amberes y están a la espera de su evolución. Además, rechazó que este tipo de actos transfóbicos se sigan presentando en la sociedad: “Es mi hijo, y respeto mucho su estilo de vida. No me cabe en la cabeza que a estas alturas de la vida una persona no acepte a las demás por su condición, cualquiera que sea; y más aún que le provoque hacerle daño”.

Algunas de las compañeras de la víctima, así como otros testigos en el lugar de los hechos, habían expresado que los agentes de policía y de tránsito retuvieron por un momento a los implicados, no les hicieron la prueba de alcoholemia y que luego los dejaron ir. No obstante, según consultó El Universal con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, al parecer sí se les llevó a cabo el control y salió negativo.

“Necesito que me den todo el informe, porque voy a entablar una demanda. No puede ser que hallan atropellado a una persona por su condición. Eso está iluminado y es muy fácil ver cuando cruzan”, concluyó el padre.

Mientras ocurrían esos hechos en Cartagena, en la capital del país se presentó otro incidente. Según la denuncia hecha por la Red Comunitaria Trans a través de su cuenta de Twitter “dos trabajadoras sexuales trans fueron golpeadas, torturadas, humilladas y apuñaladas en La Primera de Mayo... La Policía de Bogota no hizo nada para evitar la tortura”. Junto al texto también se adjuntó un video.

La Secretaría de Integración Distrital respondió frente a la denuncia y precisó que las mujeres trans agredidas “fueron atendidas por el servicio de respuesta social y se les hizo acompañamiento psicosocial y jurídico” por parte de la Unidad contra la discriminación LGBTI de la entidad.

