Hijo de Juan Manuel Santos sale en defensa de su papá ante críticas de Andrés Pastrana

Martín Santos, el hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos, sigue defendiendo a su progenitor de quienes arremeten contra él por los acuerdos de paz, los ‘desatinos’ durante su gobierno y otros escándalos que lo han envuelto; esta vez, Martín utilizó su Twitter -donde es muy activo- para responderle al también expresidente Andrés Pastrana por los duros comentarios que envió contra el también Nobel de Paz, Santos Calderón.

En diálogo con varios medios de comunicación nacionales, Pastrana se refirió a la tensa situación de orden público que enfrenta Colombia de cara al paro nacional. Por ejemplo, en Semana le preguntaron qué opinaba de Sergio Fajardo y este dijo que no le gustaba porque era apoyado por Juan Manuel Santos, quien, recordemos, le ha ofrecido apoyo al presidente Iván Duque para enfrentar la crisis.

“Obviamente, hay una unión intelectual, ideológica, entre Juan Manuel Santos y Sergio Fajardo. Eso es lo que todo el país sabe (...) Juan Manuel Santos lógicamente lo está apoyando y está bien ¿Qué tiene de malo que Santos apoye a Fajardo? ¿Por qué Fajardo niega a Santos? ¿Qué tiene Santos que a Fajardo no le gusta? Sería bueno que el país lo conociera. Si Fajardo dice que no es el candidato de Santos, por qué le da vergüenza ser o que digan que es el candidato de Santos. Yo no entiendo, esa es una decisión que nos debe contar Sergio Fajardo”, expresó Pastrana a Semana.

La crítica a Fajardo, los cuestionamientos al acuerdo de paz y otros, fueron algunos de los temas que mencionó el expresidente Pastrana, y los cuales no le gustaron para nada a Martín Santos, el primer retoño del matrimonio de Juan Manuel Santos con María Clemencia Rodríguez.

En su Twitter, Martín dijo que su padre sí ofrece ayuda para salir de la crisis, mientras Andrés Pastrana se dedica a despotricar “del que sea”.

“En medio de la crisis, @JuanManSantos se ofrece a ayudar al gobierno y estrechar manos. @AndresPastrana_ hace ronda de medios despotricando del que sea. Dios y el tiempo le dará su lugar a cada uno”, tuiteó Martín Santos.

Pastrana no le respondió al joven, pero otros usuarios sí lo hicieron y se destacan mensajes como: “Definitivamente ahí está el talante de Pastrana..si no gana arrebata. Mediocre que no pudo hacer nada bien; “Absolutamente. @JuanManSantos dando ejemplo de liderazgo aportando soluciones, ayuda, diálogo y por el mundo abriendo espacios de paz y los otros despotricando y avivando más odios. El tiempo es el mejor amigo”, trinaron cibernautas.

Entre tanto, Andrés Pastrana siguió opinando sobre otros tópicos coyunturales. Por ejemplo, en entrevista con La W Radio, lanzó acusaciones al presidente venezolano Nicolás Maduro, según él, el dictador ha “impulsado y financiado un andamiaje de vandalismo y de debilitamiento de la fuerza pública, que busca desestabilizar el país y promover una nueva Venezuela en Colombia”.

“Hace unos días Diosdado Cabello ha venido insistiendo que la guerra la van a hacer en Colombia. El propio Lenin Moreno dijo que aquí están las manos de Nicolás Maduro”, añadió Pastrana en esa emisora, mientras que dice que además de Maduro y su régimen, el gran artífice del paro nacional es el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

“El derecho a la protesta social siempre ha existido, pero aquí hay un vandalismo financiado. Los enemigos no son los jóvenes ni los sindicatos, el enemigo es Nicolás Maduro. […] Yo creo que el verdadero interprete de lo que está pasando en Venezuela es Gustavo Petro, es decir, Petro es la representación de esa Venezuela de hoy”, manifestó Pastrana.