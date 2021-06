Cadáver lleva tres días en un apartamento de Soacha y vecinos protestan

Protesta de los vecinos de Hogares Soacha. Crédito: captura de video de Luisa Fernanda Rodríguez Molina.

El pasado sábado 29 de mayo un hombre identificado como Jesús Armando Rivera Ortiz falleció en su vivienda, un apartamento del barrio Hogares en el municipio de Soacha, pero tras tres días de reportar la muerte no han retirado el cuerpo y la comunidad denuncia que no han atendido sus llamados.

El hecho sucedió en el conjunto Vida Nueva, donde los habitantes decidieron tomarse las vías del barrio y cerrarlas con el fin de llamar la atención de las autoridades para que realicen el levantamiento del cadáver y lo retiren del edificio.

La administradora del conjunto fue una de las promotoras de la manifestación porque, según ella, le preocupa el bienestar de las más de 100 personas que viven en la torre, los niños y los adultos mayores porque es una situación de salud pública que se complica con el paso de los días.

“Yo no puedo cargar con un muerto. Hay que aclarar que no lo quieren levantar porque al señor la EPS lo sancionó”, aseguró la administradora en un video de una ciudadana del barrio. Según ella, desde el primer día ha buscado la ayuda de las autoridades sanitarias, la EPS o la familia, pero ninguno ha realizado la labor para levantar el cuerpo, dijo a Citynoticias.

Según manifestó en redes sociales Ximena Fajardo, una mujer que se identificó como sobrina del occiso, el hombre fue encontrado muerto en el apartamento por una mujer que le ayudaba con el aseo del hogar debido a que vivía solo.

Al parecer, según los vecinos, el Rivera Ortiz acudió al hospital por síntomas de covid-19 pero ante la posibilidad de ser intubado, rechazó el procedimiento y se devolvió para su casa. Los habitantes le contaron al informativo de Citynoticias, que el señor había dicho que de realizarse el procedimiento médico “lo matarían”, sin embargo unos días después falleció por la incapacidad para respirar en su casa.

La mujer identificada como la sobrina hizo la denuncia pública del hecho a través de redes sociales, para pedir ayuda y difusión porque } la familia se acercó a la vivienda el 30 de mayo sobre la 1 de la tarde, después de conocer el fallecimiento, e iniciaron el proceso sin mayores frutos. Ellos, según dijo, hicieron todas las solicitudes para recoger el cuerpo pero no recibieron respuesta.

Según la sobrina, la EPS no les prestó atención para su solicitud, mientras que la Fiscalía les manifestó que por tratarse de una muerte natural, el procedimiento no les correspondía a ellos. Por esa razón, la mujer afirmó que no era cierto, como dijo la administradora del conjunto, que los familiares no habían hecho nada.

La líder del conjunto residencial señaló que al lugar habían asistido autoridades sanitarias para realizar el procedimiento, pero no pudieron llevarlo a cabo por la falta de la firma del documento de autorización y la presencia de un familiar.

Este 1 de junio, la sobrina aseguró que en el transcurso del día las autoridades debían realizar el levantamiento porque en la noche anterior recibieron el documento de autorización que firmaron. La mujer se solidarizó con los vecinos de su tío, pero dijo que la situación se le salía de las manos.

“El problema no somos la familia porque hicimos todo lo posible por que lo levantaran lo más rápido que se pudiera, el problema es que en este país estamos JODIDOS con las entidades que deberían estar al servicio de nosotros, el caso de mi tío no será el primero ni el único hasta que esta vaina no cambie”, señaló.

Debido a la soledad de algunas personas y la sobrecarga a los servicios de salud por la pandemia de covid-19, en los últimos meses se han presentado varios casos similares. Recientemente sucedió un caso similar con una anciana en Santa Marta, donde los vecinos tomaron vías de hecho para exigir su levantamiento.

SEGUIR LEYENDO: