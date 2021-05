Enfermero habría abusado de tres pacientes psiquiátricas en Barranquilla

Tres mujeres que estuvieron internadas en la Clínica de la I.P. Salud del Caribe, que atiende a pacientes psiquiátricos, denunciaron que uno de los enfermeros de la institución, Yeison David de la Cruz Muñoz, abusaba de ellas cuando se encontraban físicamente y emocionalmente vulnerables por los efectos de los medicamentos que les suministraba para su tratamiento.

En la denuncia que fue interpuesta el 21 de marzo se explica que los actos sucedieron por separado en el transcurso de una semana. Además, se explicó que dos de las jóvenes habrían contado a los encargados de a clínica lo sucedido y, una de ellas, pidió que le quitaran el medicamento pues no podía recordar lo que sucedía en el día sin embargo no obtuvo una buena respuesta.

“Esa droga borraba parte de los recuerdos de lo que hacía en el día. Yo le manifesté eso al doctor, pero no me retiró el medicamento, sino que me bajó la dosis de los otros fármacos y este lo mantuvo en la receta”, relató la paciente a El Heraldo.

La mujer denunció que Yeison David de la Cruz Muñoz aprovechó que ella estaba bajo los efectos de esa medicina y el domingo 16 de mayo el hombre llegó hasta las puertas de su habitación, se bajó lo pantalones y le mostró sus partes íntimas.

“Nosotros en algún momento intercambiamos números de teléfono. Él después de que se fue me escribió por WhatsApp para que bajara a enfermería porque se estaba tocando. Yo no baje, pero él insistía y me hacía video llamadas para que lo viera”, explicó la víctima a El Heraldo.

Tras los mensajes de Whatsapp, la mujer esperó un tiempo para poder bajar a la zona de enfermería para buscar agua y le pidió el favor a otro enfermero que la acompañara para así no ver al agresor, sin embargo, este la vio pasar y se paro enfrente de la puerta del pasillo para recibirla a su regreso, con los pantalones abajo y masturbándose.

“Yo pasé hacia esa área de la clínica y el agresor se dio cuenta, entonces decidió cerrar la puerta y quedarse en la escalera esperándome. Luego llené mi termo y me dispuse a subir y me lo encontré de frente con su miembro afuera. Yo retrocedí, pero él no me dejó pasar y por el contrario me sujetó y me comenzó a besar, en ese momento él me agarró la mano y me la puso en sus partes íntimas para luego proceder a tocarme”, comentó la mujer.