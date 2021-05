El Instituto Distrital de las Artes de Bogotá en festival internacional en Toronto

Idartes estará en el Global Toronto. - Instagram.

El Instituto Distrital de las Artes, Idartes, se prepara para representar a Colombia en el Global Toronto. Este festival se realizará de manera virtual por causa de la pandemia del COVID-19. La plataforma para la presentación de muestras artísticas y musicales se llama GT21.

El festival dará inicio este 4 de junio, pero el turno para la presentación de las diferentes muestras musicales de Idartes será del 14 al 18 de junio. El Instituto dará un paso más hacia su internacionalización y posicionamiento, participando activamente en el Global Toronto, considerada una de las conferencias de música y sustentabilidad más destacadas del mundo.

Este año la iniciativa Global Toronto - GT21, será una plataforma para exhibir la música y un espacio de conferencias para reimaginar y construir un sector musical más accesible, equitativo y sostenible. Además, promocionará a músicos que han sido subrepresentados o marginalizados, construyendo puentes hacia la sostenibilidad multidimensional.

Esta conferencia es organizada por Small World Music, una organización canadiense con más de dos décadas apoyando la diversidad cultural y la visibilización de artistas nacionales e internacionales en Toronto.

En este contexto y como antesala a la participación de Catalina Valencia, la directora del Idartes, y Salomé Olarte, Gerente de Música, el pasado 18 de mayo el subdirector de Equipamientos Culturales, Mauricio Galeano, intervino como invitado en el Foro Sustainable Places - Lugares sostenibles, el cual fue gestionado en el marco de Global Toronto junto a Folk Music Ontario y Music Declares Emergency.

Durante esta jornada, se abordó desde el Idartes el tema de la sostenibilidad de los escenarios culturales, su implementación y alcances, así como la transformación ambiental que se busca generando espacios como el I Foro Internacional Respira el Arte.

En el caso del Foro Internacional Respira el Arte, este contó con el objetivo de que el Centro Cultural del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con sus múltiples espacios, entre los que está la nueva Sala Gaitán, el Planetario de Bogotá, el Teatro al Aire Libre La Media Torta, el Teatro El Parque, el Escenario Móvil, Plataforma Bogotá, El Parqueadero, la Cinemateca de Bogotá y la Galería Santa Fe comenzaran un camino que los condujera a aportar en la disminución de la huella de carbono y en la construcción de relaciones amigables con la naturaleza y más cercanas con los artistas y los ciudadanos, en torno a este tema.

Esta no es la primera vez que el Idartes participa en un evento de estas características. A principios de este año, la entidad participó en el congreso Imagine de Arts del International Society for the Performing Arts - ISPA, donde se concretaron más de 15 reuniones con organizaciones de distintos países de América Latina, Norteamérica y Europa para formalizar posibles alianzas, recursos y agendas de cooperación que beneficiará al sector cultural bogotano.

