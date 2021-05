Luisa Fernanda W admitió que sí ha subido de peso

Debido a la popularidad de las redes sociales, las celebridades de la farándula nacional fácilmente son elogiadas o juzgadas por cualquier cosa que hagan o digan. Entre estos se encuentran la youtuber Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, a quienes les han sobrado las críticas de los internautas antes y después de que se volvieran pareja.

De hecho, la paisa recién fue cuestionada por su presunto aumento de peso, el cual ha quedado en evidencia en sus publicaciones más recientes. Sin duda alguna este es un aspecto muy íntimo de la youtuber, pero ante el cual los usuarios en las redes no son indiferentes.

Luisa Fernanda W enfrentó estos rumores y a través de unas historias de Instagram admitió que efectivamente sí ha subido de peso, sin mostrarse preocupada ni afectada. Al contrario, se tomó con humor la situación y contó detalles del por qué “ha engordado”.

Según mencionó, por un lado ha dejado de ser constante con las rutinas de ejercicio que solía hacer para mantenerse en forma y, por otro, se ha excedido con la comida.

“Claramente si estoy como más cachetona, pero es que me he dedicado a estar comiendo mucho y no he estado haciendo ejercicio constantemente como he estado acostumbrada, pero ya otra vez voy a empezar, mejor dicho, ya otra vez empecé”, precisó la creadora de contenidos.

A manera de broma mencionó que tan pronto como termine el fin de semana se pondrá juiciosa de nuevo y retomará sus estilos de vida saludable. Adicional a esto, dijo que se siente muy bien como luce en la actualidad, pero que debe ser muy cuidadosa para no pasarse del peso en el que está.

“Probablemente empiece el lunes. Como estoy en este momento me gusta, en este punto me siento bien, me siento como ‘mamasita hermosa’, no puedo pasar de ahí, ese es el punto. Este fin de semana me voy a dedicar como a comer bastantico”, concluyó en su video.

“Está muy linda, para ser una mujer super ocupada y con tantas cosas al tiempo”; “Estás bien. Te ves bien”; “Así te ves mucho mejor, con la cara tan delgada te ves muy rara”; “Así te ves bien, no pasa nada, uno no puede complacer a todo el mundo”; “Estás muy hermosa, no hagas caso a los comentarios”, son los mensajes positivos que algunos de los usuarios le han dejado.

A la paisa Luisa Fernanda W sí se le ha visto comer de más en los últimos días debido a los nuevos videos conocidos como ASMR (del inglés, ‘Autonomous Sensory Meridian Response’) que está grabando. Con la ayuda de unos micrófonos especiales, la youtuber se ha grabado ingiriendo dulces, paquetes, gaseosas, pero esto más que gustarle a sus seguidores los ha desesperado, tal y como le han escrito en las redes.

De otro lado, vale señalar que Máximo Giraldo Cataño, el primogénito de la paisa y el cantante popular Pipe Bueno, cumplió sus primeros siete meses y sus papás lo celebraron con un emotivo video en el que se pueden apreciar los cambios físicos del menor, que tiene enternecidos a muchos.

“¡Se crecen muy rápido! Te amo vida mía, porque hoy hace 7 meses llegaste para darle todo el sentido a mi vida ¡TE AMO MI AMOR! ¡Qué bonito es amar a los hijos infinitamente!”, fue el mensaje con el que la joven figura de las redes sociales añadió a su publicación.

