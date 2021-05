Juanes les pidió a los jóvenes de Medellín no ir a evitar que ciudadanos borraran su mural

Juanes (Colprensa).

Los murales pintados en medio el contexto de las manifestaciones del paro nacional han sido un punto de quiebre entre quienes están a favor y en contra de la práctica. Mientras que jóvenes artistas protestan con sus creaciones, los ciudadanos que están en contra de los grafitis usan pintura blanca para eliminarlos. Ante la programación de un plantón en el deprimido de la avenida San Juan con 80, en Medellín, para evitar que se borrara, de nuevo, uno de los murales hechos por los manifestantes, Juanes invitó a los participantes del evento a no ir, y a preservar su vida sobre la del muro.

“Por favor, les pido que no asistan, que no vayan, que no pasen la voz de asistir ahí, realmente la vida no vale un muro, no vale la pena, esto puede escalar a algo mucho más complejo, mucho más difícil para la ciudad, algo de lo que nos podemos arrepentir todos. Démonos una oportunidad de dialogar, entendernos de otra manera que no sea así. Medellín puede escucharse a sí misma, puede aceptarse a sí misma de la misma manera que el país lo tiene que hacer”, manifestó el cantante paisa, en un video de poco más de un minuto de duración.

Juanes envía un mensaje a Medellín

De acuerdo con información divulgada en redes sociales, un grupo de ciudadanos estaban programando ir, el pasado sábado 29 de mayo, a borrar el mural, por lo que los artistas también comenzaron a planear la llegada al sitio para defender la creación. Sin embargo, a pesar de los anuncios hechos por parte y parte, el mural se conservó intacto, en la tarde de ayer, de acuerdo con los informes ciudadanos respecto al tema.

Mural Medellín

Al mensaje de Juanes se unieron varias voces, incluso de la parte que tenía la intención de borrar el mural. Juliana Hernández, una de ellas, invitó, en su cuenta de Twitter, a no volver esa situación ‘una guerra de murales’, y que, por el contrario, se sentaran a dialogar para que, entre ambas partes se llegaran a consensos de crear imágenes con mensajes que los identifiquen a todos como ‘No más violencia’ o ‘No más corrupción’. El mural, que todavía se mantiene allí, reza ‘el pueblo no se rinde carajo’.

En una entrevista con la revista Semana, Juanes, en medio de la promoción de su nuevo álbum, ‘Origen’, aseguró que con el uso de la violencia ‘nada va a terminar nunca bien’, y mostró sus sentimientos de fe respecto al paro nacional que ya superó un mes en Colombia, “en medio de todos esos sentimientos, también tengo esperanza de que este momento no sea en vano”.

En su diálogo con ese medio de comunicación, manifestó su solidaridad a las personas que han resultado heridas y a las familias de aquellos que han perdido la vida en medio de los desmanes. “Me da mucha tristeza ver a los estudiantes heridos. Me da mucha tristeza ver a los policías heridos. Me da tristeza ver que todos peleamos con todos. Por eso creo tanto en el arte. Lo que hacemos no va a herir a nadie. Hay que seguir adelante”, enfatizó.

Para el músico, lo importante por estos días es el sentido común, y que la construcción de una solución favorable en el país depende de escoger bien a los dirigentes entrantes, “siento que el país como está en este momento no es viable. Tenemos que seguir adelante con responsabilidad. Genera mucha impotencia, pero espero que esta sea la oportunidad para que toda la juventud vote en las próximas elecciones conscientemente. No me refiero solo al presidente, sino por al alcalde, al gobernador, al congresista, al concejal”.





