“Ha sido un espectáculo colombiano”: Nairo Quintana sobre el Giro de Italia

EFE/ Eloy Alonso

Nairo Quintana habló en una rueda de prensa previa a su participación en el Criterium Dauphine 2021, el cual se correrá del 30 de mayo al 6 de junio, y sobre la actuación y el desempeño de los colombianos en el campeonato italiano.

Luego de estar un tiempo entrenando en Colombia, Nairo Quintana se encuentra listo para pedalear sobre los Alpes franceses. “Más que el Dauphiné, sabemos que el objetivo es el Tour. Llegamos en un nivel bueno, esperamos poder rodar y seguir creciendo la condición como lo tenemos previsto de cara al Tour”, comentó Quintana sobre su presencia en el Criterium Dauphine 2021.

Este año, esta carrera no contará con sus dos últimos ganadores, Jakob Fuglsang, en 2019, y Daniel Felipe Martínez, en el 2020. En el caso del pedalista bogotano es porque se encuentra participando de gregario en el Giro de Italia, quien se ha convertido en el héroe de Egan Bernal y del equipo Ineos por su acompañamiento con el actual líder.

Aunque el equipo inglés no cuente con su reciente ganador, para Nairo Quintana el Ineos es el rival más fuerte. “Siempre que hay una competición hay buenos rivales, pienso que el rival más fuerte es el equipo INEOS, que viene con todo su grupo de corredores bastante fuerte”.

“Luego está Gaudu, Guillaume Martin y el equipo Movistar que viene con Valverde, Mas y Miguel Ángel López que viene de ganar y están en buena condición. Será una Dauphiné bastante peleada, el fin de semana tenemos las dos últimas que es de montaña bastane fuerte con una crono que prácticamente en medio va a definir parte de la general y esperamos hacerla muy bien”, agregó.

El velocista de 31 años también habló sobre la actuación y el trabajo que han realizado los colombianos en el Giro de Italia, especialmente el de Egan Bernal y su compañero Daniel Martínez y, además, comentó que este logro es necesario para el país por la situación de orden social que se atraviesa.

“La verdad que bien, ha sido un espectáculo colombiano. Muy contento por el país, por toda la gente que tenga este tipo de alegrías para los colombianos que tanto necesitamos en este momento. Desde que inicié a ganar las grandes vueltas, se ha dejado el semillero a medida del tiempo y hoy se ven los frutos de ese semillero que los más grandes hemos sembrado. Viendo a los colombianos haciendo una gran actuación como siempre y sobre todo dando un ejemplo a los niños que vienen”.

Si hoy Egan Bernal se corona campeón del Giro de Italia, este trofeo sería el segundo para Colombia, pues Nairo Quintana se lo llevó en el año 2014 luego de portar la camiseta rosada de líder en las últimas seis etapas.

Frente a esto, Nairo dijo que espera que no solo sean dos, sino que esto sea la semilla para que de aquí en adelante otros colombianos puedan llevarse el trofeo del Giro. “Esto es emocionante porque finalmente todo hace parte de la historia y esperamos que sea una historia bastante nutrida de muchos trofeos y que no sea uno ni dos, sino que sean muchos de esa semilla que sembramos hoy, que mañana vengan más frutos es de gran importancia, para nuestra historia, para ratificar lo que somos”.

Y añadió que el protagonismo no solo es quien gana, sino de los otros velocistas que siempre estuvieron acompañando al líder del equipo. “Hemos visto que no solo es el ganador, sino una serie de corredores que siempre fueron buenos durante toda la carrera. Un Dani Martínez que pocos lo conocían, nosotros lo conocíamos y la verdad no es sorpresa para nosotros porque sabíamos lo que podía hacer, solo es encontrar el equipo y sitio correcto, y así brillar de la mejor manera como los colombianos en este Giro”.

Para finalizar la conferencia de prensa, Nairo Quintana envió un mensaje tanto para sus compañeros en el Giro como para el resto de los colombianos: “Que sea un bálsamo en tantas indiferencias que uno y otros tenemos, que sea un triunfo de unión y motivación, para seguir trabajando, adelante y cuidándonos. Seguir mostrando el mundo que no somos las imágenes que están saliendo que además nos hacen mucho mal y daño, finalmente todos somos Colombia y en un momento de crisis no podemos hacer más crisis, tenemos que todos unirnos, seguir trabajando y seguir adelante. Esperamos que este triunfo sirva para esto”.

