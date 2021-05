Bloque de embajadores de la Unión Europea en Colombia enviaron un comunicado conjunto sobre la situación del país

"Valoramos profundamente el trabajo de la JEP, un sistema innovador que es pieza fundamental para la paz y la reconciliación en el país basado en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición", dijo la embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart, citada en un comunicado de su despacho. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Este viernes 28 de mayo los 17 embajadores de la Unión Europea en Colombia trinaron juntos un mensaje sobre la situación actual por la que atraviesa el país sudamericano. Los diplomáticos fueron enfáticos en que el diálogo y la negociación deben ser prioridad por lo que no respaldarían la decisión de Iván Duque de decretar la asistencia militar en las zonas más críticas frente al orden público.

“Los 17 Embajadores de la UE respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis. Invitamos a las partes a aprovechar la reunión de mañana para alcanzar los consensos necesarios. El país exige reconciliación y fin de la violencia”, sostuvieron desde las embajadas.

Los 17 Embajadores de la UE🇪🇺en🇨🇴 respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis. Invitamos a las partes a aprovechar la reunión de mañana para alcanzar los consensos necesarios. El país exige reconciliación y fin de la violencia. — Unión Europea en Colombia🇪🇺 (@UEenColombia) May 29, 2021

La embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart, además aseguró que el país no puede poner más muertos. “En una sociedad democrática no hay espacio para violencias, vandalismos ni abusos.Las diferencias se dirimen por el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos. Cuanto más grandes los desacuerdos, más exigente la inversión en el diálogo. Colombia no puede poner más muertos”, sostuvo.

Sobre la crisis en Colombia, este mismo sábado el secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseveró: “He estado siguiendo los últimos acontecimientos en Colombia muy de cerca y con una gran preocupación. Tras un mes de protestas y de movilización social seguimos siendo testigos del clamor ciudadano. Los graves acontecimientos en Cali y en otras ciudades y departamentos evidencian la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos”.

Massieu hizo un llamado a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia y hacer todo lo posible para disminuir las tensiones y evitar su escalamiento. En cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo.

“Consolidar una paz estable y duradera en el país es mi mayor deseo y, estoy seguro, el de todos los colombianos. Las Naciones Unidas continuamos disponibles para facilitar y apoyar los caminos de solución pacífica y de concertación”, agregó.

Militarización en Colombia

Luego de que el presidente Iván Duque ordenó en la noche de este viernes 28 de mayo militarizar todo el departamento del Valle del Cauca para controlar la tensa situación de orden público en Cali y otras ciudades, temprano este sábado se conoció el decreto que, junto al ministro del Interior Daniel Palacios, Duque firmó para desplegar la fuerza pública en varias zonas de Colombia.

El edicto sacudió la arena política del país y desde ya hay duros cuestionamientos contra el primer mandatario, pues en el decreto 575 del 28 de mayo de 2021, el presidente Duque da la orden a gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y a los alcaldes de ciudades como Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva garantizar el orden en los territorios porque, de lo contrario, serían sancionados.

“Coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”, dice uno de los apartes del decreto 575 del año en curso.

Además, se les pide a los mandatarios territoriales coordinar con la Policía nacional y las “autoridades militares del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”, reza el documento.

