Por injuria, Lowe León demandará a ‘Epa Colombia’

El cantante ha sorprendido a sus miles de fanáticos con un comunicado de prensa que reveló a través de sus historias de Instagram, en el que su casa representante mencionó que emprenderá acciones legales en contra de la empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, por el delito de injuria y calumnia.

Lo anterior, después de que la productora de keratinas hiciera un comentario en contra del León y su nueva pareja, Liceth Córdoba, con el que aseguró que los dos personajes le caían muy mal.

“Su expareja que me cae re mal y me parece que es súper tonto, porque lo es, o sea, si yo fuera un man yo no hablaría mal de una mujer ni tampoco sabiendo que esa mujer de la que he hablado mal va a tener un hijo mío”, se escucha decir a Barrera en el live.

Tomado de Instagram @famososhastalaz

“¿Por qué el man cada vez que habla mal de usted saca una canción, es que no puede él mismo promocionarla sin tener que hablar mal de ti, querida?”.

Estas fueron las declaraciones que hizo Barrera en medio de un en vivo de Andrea Valdiri, refiriéndose a Lowe León, padre de la bebé que espera la bailarina barranquillera. A pesar que muchos creyeron que los comentarios de la influenciadora quedarían allí, según el comunicado, tendrá que enfrentarse a la justicia.

Tomada de Instagram @loweleon_

“Muva Legal, como firma que representa los intereses de Luis (Lowe) León, comunica que emprenderá todas las acciones legales pertinentes, entre ellas, una denuncia penal por el delito de injuria en contra de Daneidy Barrera (Epa Colombia) por las imputaciones deshonrosas que realizó a través de las redes sociales en las que denigra a nuestro representado, afectando su buen nombre, honra y reputación, a quien ya le hemos solicitado, de manera respetuosa, la retractación de sus comentarios injuriosos”, se lee en primer texto del comunicado oficial.

“Por otro lado, rechazamos fehacientemente las infamias, mentiras e imputaciones deshonrosas que intentan enlodar el buen nombre de Lowe León, quien se ha caracterizado siempre por la integridad de sus acciones y por ser una persona ejemplar”, agrega el documento en el que al final se afirma que llegarán hasta las últimas instancias judiciales.

El artista, a través de su cuenta de Instagram, se habría referido al hecho con un mensaje de empatía y consciencia cuando se hablaba de las personas, debido a la situación que hoy en día enfrentamos como sociedad.

“Hey, vivimos en una sociedad que día a día es fragmentada por la rencilla, por la ponzoña, por la discordia, para nadie es un secreto que todo este tipo de cosas no llevan a nada, sencillamente lo que causan es generar un odio en la sociedad”, indicó el artista.

La razón de este mensaje, que al parecer tendría confirmación en el comunicado que dio a concer hoy, se debió al live que llevó a cabo el día anterior su expareja Andrea Valdiri y por el revuelo que sigue causando la ruptura, pues constantemente a través de redes sociales y entrevistas se la pasan lanzándose indirectas.

“Mi invitación para todos ustedes señores es... vamos a ser un poco más empáticos, más conscientes de nuestras palabras, de nuestros actos y sencillamente dediquémonos a hacer el bien y no mirar a quien, los quiero mucho que Dios los bendiga, que los llene de paz”, puntualizó al final del mensaje.

