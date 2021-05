La respuesta de Petro a la acusación de Claudia López sobre protagonismo de la Colombia Humana en las protestas

En la imagen la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el senador Gustavo Petro.

En la noche del viernes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio una entrevista en Caracol Radio en la que habló sobre la jornada de manifestaciones que transcurren en la capital del país, y en un apartado de su diálogo con la emisora se refirió a los enfrentamientos que se han registrado en el Portal de las Américas. Sobre la situación aseguró que hay políticos que están “metiendo plata” para mantener las protestas en la ciudad y señaló a Colombiana Humana como uno de ellos. Tras las declaraciones, el senador Gustavo Petro, líder del movimiento se pronunció.

“Hay mucho político metido. En las Américas yo te diría que es el desfiladero de políticos, cada uno tratando de lucirse, de hacer, de ayudar también, de entender... También metiendo plata, no diría yo que para vandalismo, pero sí para mantener la protesta.”, afirmó la alcaldesa de Bogotá al medio bogotano.

Tras su aseveración, la mandataria local fue cuestionada sobre a qué políticos específicamente se refería, a lo que contestó: “Han habido muchos, sobre todo de Colombia Humana, eso está en sus redes. (...) Pero no lo digo de mala fe el Concejo de Bogotá hizo allá una sesión para escuchar.”

López agregó que teniendo en cuenta eso, las manifestaciones en vez de ser un espacio de movilización ciudadana, se convertían en una área de acción política y electoral.

Horas después de que la alcaldesa de Bogotá entregara esas declaraciones, el senador y líder del movimiento político, Gustavo Petro, se pronunció al respecto, dejando en claro que no le daba importancia a las difamaciones que López hacía en contra del partido.

“A mí no me importa la calumnia de Claudia contra nosotros, solo porque no fue capaz de pactar nuestra propuesta de priorizar la inversión en sedes de la universidad pública y el metro subterráneo.”, escribió Petro a través de su cuenta de Twitter.

El dirigente de la Colombia Humana en el misma publicación añadió: “Me interesa que dé la orden, como jefe de policía, de no sacar el Esmad.”

Foto: Twitter Gustavo Petro.

En trinos posteriores, el senador Petro dio a conocer que durante la jornada del viernes 28 él y los miembros de su movimiento se encontraban construyendo el equipo de política económica para el siguiente gobierno, del que el congresista es candidato presidencial.

“No crean que estábamos haciendo barricadas, estamos construyendo el país democrático que toda Colombia merece ante la incapacidad actual. De alguna manera las soluciones exploradas por el equipo económico que empieza a trabajar son las que la gente demanda en las calles.”, escribió el senador en su red social, en lo que se podría interpretar como un claro mensaje para Claudia López tras sus afirmaciones entregadas a Caracol radio.

Foto: Twitter Gustavo Petro.

En el momento, Claudia López no se ha manifestado sobre la respuesta del senador Gustavo Petro.

El senador y candidato presidencial cuestionó a la Fiscalía del por qué miembros de su entidad asesinaban a civiles

Durante la jornada número 31 de manifestaciones en Colombia, fecha en la que además se cumplió un mes del inicio del paro nacional en el país, se conoció que dos civiles fallecieron a manos de un miembro del CTI de la Fiscalía, quien les disparó. Luego de conocerse el caso, el senador y candidato presidencial, Gustavo Petro, cuestionó al fiscal general Francisco Barbosa, sobre la actuación de los integrantes de la entidad.

“¿Señor fiscal general de la nación, por qué sus hombres asesinan manifestantes?”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter Gustavo Petro.

Aunque el fiscal general no respondió el trino del congresista, minutos después a través de una alocución, confirmó que el agente del CTI, identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, disparó contra un grupo de manifestantes que se movilizaba en Cali, causándole la muerte a dos de ellos.

“Era un funcionario adscrito al cuerpo técnico de investigación que, de acuerdo con la información recopilada hasta este momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles.”, informó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Del caso también se conoció que tras la muerte de los dos civiles, un grupo de ciudadanos linchó al agente del CTI hasta quitarle la vida.

Tras el trino de Petro, el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se pronunció a través de la misma red social, asegurando que la pregunta del congresista caía en la estigmatización y corría ”el riesgo de estigmatizar a toda una institución y fomentar más violencia.”

Foto: Twitter Gustavo Petro

El senador por la Colombia Humana no respondió el mensaje del director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, pero siguió enviando fuertes críticas al Gobierno Nacional a través de su cuenta de Twitter.





