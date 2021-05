La historia íntima de Duván Zapata: la vida detrás del goleador colombiano apetecido en toda Europa

Duván Zapata y sus hijos celebrando su cumpleaños número 30. Foto: Instagram

En la tabla de los máximos anotadores de la Serie A, entre destacados nombres como Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y el legendario anotador sueco Zlatan Ibrahimovic, trasciende el nombre de un goleador nacido en Cali, Valle del Cauca, que seduce a los reclutadores del fútbol mundial. Se trata de Duván Esteban Zapata Banguero, un hombre de familia que ha sobrellevado duras etapas de su vida para conseguir un papel principal en la selección Colombia.

El futbolista es hijo de Luis Oliver Zapata y Elfa Cely Banguero. Sin embargo, su familia quedó por siempre incompleta por la muerte de su madre. Mientras el jugador se encontraba concentrado con la selección sub-20, Elfa, mientras visitaba Chile a ver a sus familiares, sintió fuertes dolores abdominales que la hicieron volver a Colombia de emergencia.

En una lucha con la EPS, según narra El Espectador, la mujer no lograba que las instituciones prestadoras indagaran a ver de qué se trataba su malestar. De forma tardía y tres días después, le detectaron una pancreatitis aguda. “Nuestras EPS fallan. Si uno no tiene prepagada no hay nada que hacer”, dijo Luis Zapata al diario capitalino.

La cirugía, de acuerdo al reporte, fue demorada y la mujer se encontraba muy débil y deteriorada en su salud. Aún con Duván midiéndose con otros jugadores de la sub-20, la mujer murió de un paro cardiorrespiratorio. El jugador, que esperaba con ansias terminar el compromiso para visitar a su mamá, no logró verla partir.

“Mi esposa es la responsable de todos los logros de Duván. Estuvo siempre a su lado en todo su proceso de formación, y que ella no haya podido disfrutar los logros de su hijo es duro para toda la familia”, contó el padre del futbolista de Atalanta. Por esto, cada que anota un gol, el hombre agradece a su madre en el cielo con los brazos arriba.

Soccer Football - Serie A - Atalanta v Bologna - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 25, 2021 Atalanta's Duvan Zapata celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Daniele Mascolo

Después de diez años de la partida de Elfa, con motivo del cumpleaños de su madre, Duván la homenajea en su Instagram oficial. “Han pasado casi diez años de tu partida pero yo sigo con el pensamiento de que siempre estás presente en todo lo que hago”, escribió el jugador.

Publicación de Duván Zapata

Sin embargo, con un nutrido recorrido de vida por clubes como América de Cali, Estudiantes de la Plata, Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta; el goleador construyó una vida y familia a la que le dedica el tiempo en el que no se encuentra en las canchas. En 2018, se casó en Cali con Diana Montaño y con ella tuvo a sus hijos Dantzel y Dayton Zapata. La mujer es psicóloga y magister en administración de organizaciones, según cuenta su perfil de Instagram.

Y ese amor se sembró desde su juventud. De acuerdo con sus publicaciones de Instagram, la pareja ha permanecido unida por diez años y, según sus demostraciones de afecto en redes, así seguirán por muchos años más.

Publicación de Diana Montaño

Además, el fútbol corre por las venas de la familia. Duván es primo de una reconocida figura de la selección Colombia: el defensa Cristian Zapata, oriundo de Padilla, quien reside en el mismo país que su primo jugando para el Genoa.

Y, al enfrentarse, los jugadores reconocen el rendimiento de su pariente. “¿Mi primo Cristian? Tuvo un buen partido, le deseo buena suerte para el futuro, pero para nosotros estos tres puntos eran fundamentales y teníamos que ganar el partido”, dijo Duván para DAZN después de un partido en el que el Atalanta salió vencedor.

Ahora, después de perderse del mundial de Rusia 2018 por no figurar en los planes de José Néstor Pékerman, el goleador sueña con la Copa América y Catar, para la cual se aproxima como referente en la ‘tricolor’.

Mientras tanto, después de varios años en Italia, el jugador estaría siendo pretendido por el Chelsea de Inglaterra, actual finalista de la UEFA Champions League. El técnico Thomas Tuchel requeriría al goleador de no lograr el fichaje de la estrella noruega Erling Haaland. Frente a un posible movimiento, el Atalanta pide al menos 40 millones de euros por su segundo mayor anotador.

