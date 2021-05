Claudia López asegura que hay políticos “metiendo plata” para mantener las protestas

En la imagen la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló en Caracol Radio sobre los disturbios que se han presentado en el Portal de las Américas durante la últimas jornadas de protestas en la capital del país, y aseguró que hay políticos que se han aprovechado de la situación no solo para lucirse, sino también para ingresar dinero con el fin de mantener la protesta.

“Hay mucho político metido. En las Américas yo te diría que es el desfiladero de políticos, cada uno tratando de lucirse, de hacer, de ayudar también, de entender... También metiendo plata, no diría yo que para vandalismo, pero sí para mantener la protesta.”, aseguró López a la emisora.

Al ser cuestionada sobre a qué políticos en concreto se refería, la mandataria local no entró en detalles, sin embargo, mencionó a un movimiento. “Han habido muchos, sobre todo de Colombia Humana, eso está en sus redes. (...) Pero no lo digo de mala fe”, señaló López, quien además recordó que hasta el Concejo de Bogotá realizó una sesión en el Portal para escuchar a la comunidad.

En ese sentido, la alcaldesa indicó al mismo medio que, por lo tanto, la situación de orden público que se ha vivido en el Portal de las Américas convierte al lugar en un espacio de acción política y electoral, más allá que en un punto de movilización ciudadana.

Ante el panorama que se ha registrado en esa zona de la ciudad, la mandataria local además declaró que la única forma en la que el descontento social irá mermando será al implementarse algunas de las acciones que recientemente se propusieron desde la Alcaldía para combatir la pobreza y el desempleo en los jóvenes de la capital, al igual que facilitarles el regreso a las instituciones de educación con la vacunación de los maestros.

“Yo di los pasos que me correspondían a mí, pedir perdón, reconocer la magnitud de lo que estaba doliéndole a los jóvenes y a mí ciudad para proponer soluciones reconocer la gravedad de los hechos de la afectación a la vida y reactivar la ciudad para que el sector productivo pueda generar empleo, pero también necesitamos que los demás den su paso.”, manifestó López al medio bogotano.

En su diálogo con Caracol Radio, la alcaldesa de Bogotá insistió en que la jornada de protestas que se han realizado en toda Colombia desde el pasado 28 de abril no radicaban únicamente en modificar la reforma tributaria, si no que también buscan generar un cambio económico y social en el país, tras los efectos que trajo la crisis sanitaria consigo.

“No es sindical, no es solamente por la reforma tributaria, no era para cambiar una ley, es para cambiar una historia. No solamente de los sindicatos; es de la sociedad en su conjunto, y en particular de los jóvenes (...) Es un estallido social porque es tal el nivel de pobreza y desempleo que profundizó la pandemia”, sostuvo la alcaldesa de Bogotá al mismo medio.

Teniendo en cuenta esos puntos, la burgomaestre afirmó que se cometió un error “al analizar las manifestaciones y empaquetar todo en una sola bolsa”, y por ello aseguró que, al ser un tema tan complejo de manejar desde el Distrito deben “ir con pinzas tratando cada cosa con lo que es”.

El pasado 26 de mayo, la alcaldesa entregó un informe a la representante en Colombia de la ONU, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, sobre las afectaciones y violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra los manifestantes y la fuerza pública entre el 28 de abril y el 23 de mayo. De acuerdo con el documento, la capital ya suma 471 heridos.

En el balance se conoció que al 23 de mayo, se tenía el reporte de 361 civiles heridos durante las jornadas de protestas, de los que cinco se encuentran en grave estado de salud, mientras que otros 33 registran lesiones faciales y/o oculares, de ellos, ocho están en riesgo de perder completamente su visión.

El documento entregado por la alcaldesa de Bogotá a la ONU además informó que hasta la misma fecha se reportaron 380 policías heridos, de los cuales 15 fueron víctimas de intento de homicidio durante las manifestaciones en la capital.

Respecto a las cifras, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, se solidarizó con las víctimas y sus familias y aseguró que desde el organismo le están haciendo seguimiento a todos los casos de violencia y agresión que se han registrado durante las jornadas de movilizaciones en Bogotá.





