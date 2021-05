Viuda de Diomedes Díaz dice que todavía “pelea y se reconcilia” con el artista

Diomedes Díaz y su expareja Consuelo Martínez / Archivo redes sociales

Esta semana se conmemoró el nacimiento del famoso cantante vallenato Diomedes Díaz, quien cumpliría 64 años de edad. Para ello, varios medios entrevistaron a sus allegados y familiares más cercanos; por eso, se conoció el testimonio de Consuelo Martínez, la viuda del ‘Cacique de la junta’ y quien fuera su última pareja antes de morir.

Martínez sostuvo un diálogo con el programa ‘Lo Sé Todo’ del Canal Uno, donde no solo recordó con nostalgia a su difunto marido, sino que también reveló que continúa en constante comunicación con él; recordemos que Díaz murió en el 2013.

Cuando le preguntaron cómo lo recordaba, aseguró que todavía siente mucha nostalgia por su muerte, sobre todo, para el 26 de mayo, fecha en la que el cantante cumpliría años. “Peleo con él y me reconcilió con él”, expresó la exmujer del ícono del vallenato colombiano, mientras que contó el ‘ritual’ de conmemoración del cumpleaños de Diomedes:

“Una misa. Yo oro mucho. Todas las noches. Más cuando estoy decaída. Con él peleó, con él me reconcilio porque si, por ejemplo, no me sale algo o si veo que tengo un lío, hablo con él”, narró a ‘Lo Sé Todo’.

En otros apartes de su entrevista, Consuelo, quien se quedó esperando para casarse con Diomedes, pues este murió antes de que se consumara el compromiso, dijo qué representó el ‘Cacique’ para ella: “Diomedes era mi apoyo emocional, espiritual, económico y de todo”, indicó.

“Mi amor te amo y te amaré por siempre’”, agregó Martínez, evidentemente nostálgica al recordar al padre de sus hijos.

Además, el pasado 26 de mayo, Consuelo publicó un post en Instagram donde le dejó un sentido mensaje a su examor. “Hoy estás de cumpleaños en el cielo, mi amor. Hoy te recuerdo más que todos los días. Eras tan feliz en un día como hoy que es imposible no recordarte con lágrimas. Me has hecho mucha falta y cada día que pasa sin ti es más difícil, pero nadie muere en esta tierra mientras viva en el corazón de quien se queda, y nuestro amor fue tan hermoso que hoy se hace inolvidable”, escribió la mujer en la publicación, que le sacó lágrimas a más de uno. Y agregó:

“Te doy gracias por todo el tiempo que me diste, por la paciencia, por tanto amor y por nuestros tres hijos. Me hiciste sentir las cosas más hermosas de la vida. Hoy te mando un ramo de besos que elevaré con mis oraciones al cielo, mi gran amor. Le pido a Dios por tu alma y tu descanso. Te amaré toda la vida, mi amor eterno”.

Fredy ‘el cadete’ Díaz’, uno de los varios hijos que tuvo el intérprete fallecido junto a Consuelo Martínez, también habló recientemente sobre su padre en el canal de YouTube ‘El poder de tu música’. Allí, destacó su arribo a los Estados Unidos en compañía de su esposa e hija de 4 años.

La vida de todos los hijos del famoso Diomedes Días no ha sido color de rosa como se creía; el joven de 23 años hizo sorprendentes revelaciones sobre los trabajos que ha tenido que desempeñar para salir adelante y sobrevivir en el gigante norteamericano.

Cuando se hizo la división de la herencia de su papá, según contó Fredy, él no recibió un centavo y por eso ha tenido que rebuscárselas en ese país para sobrevivir junto a su familia.

“El primer proyecto que hice fue descargar un camión de arena”, mencionó el hijo de Diomedes en esa entrevista.

Aunque los trabajos que desempeñó uno de los hijos menores de Díaz padre han sido difíciles, el joven dice sentirse orgulloso pues, a diferencia de muchos de sus hermanos, él ha conseguido todo a pulso y no ha necesitado de la ayuda de nadie.

“Esa es la realidad de la vida”, agregó el joven, quien fue padre a corta edad y que dijo, además, que otra de las labores que desempeñó fue lavar baños en ese país.