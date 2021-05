Tribunal Superior de Bogotá no reconoció a Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén como víctimas en el proceso contra Álvaro Uribe

En la mañana de este viernes 28 de mayo, la magistrada de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, Eva Ximena Ortega, decidió que ni Deyanira Gómez ni el periodista Gonzalo Guillén serán reconocidos como víctimas en el proceso judicial que avanza contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto soborno de testigos.

El Tribunal estaba tomando esta decisión desde el mes de abril, cuando tras las dos primeras audiencias del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y compra de testigos se estableció un debate sobre la aceptación o no, de Deyanira Gómez (exesposa del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve) y Gonzalo Guillén (periodista colombiano) en calidad de víctimas en el proceso.

Este viernes se conoció finalmente la decisión del Tribunal, la cual aparentemente beneficia al expresidente al no reconocer a ninguno de los dos como víctimas del caso.

Deyanira Gómez fue pareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el proceso y fue reconocida como víctima el pasado 9 de abril por parte del Juzgado 28 de conocimiento. “Si bien es cierto que Deyanira fue testigo en la Corte Suprema de Justicia, no es por tal calidad que se accede a su reconocimiento como víctima, sino por el nexo causal que se acreditó entre los hechos investigados y los daños que sufrió”, indicó la juez en ese momento.

Sin embargo, esta decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el abogado Jaime Granados quien funge como defensor de Uribe Vélez, al considerar que Gómez no debe ser víctima. Tras esto, la decisión pasó finalmente al Tribunal Superior de Bogotá.

Mientras se esperaba la decisión final, la jueza suspendió indefinidamente la audiencia de preclusión que solicitó en primer lugar el fiscal Gabriel Jaimes y en la que busca sustentar la inocencia del exsenador Álvaro Uribe. Teniendo en cuenta esto, ahora lo que sigue en el proceso es que se reanudará la audiencia en la que finalmente se determinará si el caso contra Uribe precluye o se continúa con el llamado a juicio.

El nombre de Deyanira Gómez se registra más de 180 veces en el expediente que la Corte Suprema de Justicia hizo en el caso del expresidente. Por su parte, la mujer que había solicitado ser reconocida en calidad de víctima, entregó una carta en la que aseguraba que estaba siendo presionado para cambiar su declaración y gravó el encuentro con el abogado Diego Cadena, en la que supuestamente le entregaría la carta con el cambio de declaración de su expareja.

Sobre la decisión de Tribunal, uno de los primeros implicados en reaccionar fue Iván Cepeda, quien señaló que respeta la decisión, pero considera que Gómez y Guillén, “son víctimas y han sufrido daños evidentes que guardan relación con los hechos por los que se investiga a Uribe”.

Así va el caso en contra de Álvaro Uribe Vélez

Este proceso por supuesto fraude procesal y soborno de testigos comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe demandó por presunta manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no sólo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el pasado 5 de marzo no investigar a Uribe, líder del partido gobernante Centro Democrático, al considerar que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

Si, una vez se retome la audiencia, la jueza acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasa al Tribunal Superior de Bogotá.

Y si, por el contrario, la jueza niega la solicitud de preclusión, la Fiscalía se vería enfrentada a tener que decidir si presenta una acusación con lo que tiene o si reformula con más argumentos su petición de preclusión.

En todo caso, si la jueza niega la preclusión, la Fiscalía y la defensa de Uribe también podrían apelar esa decisión, con lo cual el caso también pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.

SEGUIR LEYENDO: