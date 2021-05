“Me dio muy duro y tengo miedo de ponerme la segunda dosis”: Yeison Jiménez tras recibir la vacuna contra el covid-19

Yeison Jiménez, cantante de música polular en Colombia. @yeison_jimenez

El cantante de música popular decidió aplicarse la vacuna contra el covid19 hace una semana, viviendo una experiencia no tan agradable para el artista, pues presentó algunos síntomas y confesó tener miedo de aplicarse la segunda dosis, según afirmó en una entrevista con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo.

“Fui a Estados Unidos, iba a un show privado que me habían contratado en Miami y nos exigían que debíamos ser vacunados, me fue mal, me dio muy duro y tengo miedo de ponerme la segunda dosis”, mencionó el artista en la entrevista al programa.

En su momento, a través de su cuenta de Instagram, el artista reveló detalles de su proceso de vacunación.

Yeison Jiménez

“Yo diría que porque estaba enguayabado, la noche anterior habíamos tomado, pues Miami, si vas allá y no sales y te comes un buen plato, y no te tomas un buen trago, en mis gustos, pues no fuiste, entonces porque estaba enguayabado me iba dando durito”, aseguró el cantante.

Adicional a esto, el artista mencionó a sus seguidores que adquirir la vacuna en los Estados Unidos es muy fácil, pues según mencionó, sólo hay que ir a una droguería, presentar el documento correspondiente o agendamiento de la cita y de una vez le aplican la dosis.

El intérprete de los exitosos temas ‘Ni tengo, ni necesito’ y ‘Aventurero’ es uno de los cantantes de música popular más mediáticos, por lo que constantemente está interactuando con sus seguidores y espera seguir traspasando fronteras con su música, llegando a más corazones con lo que ama hacer.

Fotografía cedida hoy, por Universal Music, que muestra al colombiano Yeison Jiménez, mientras posa. EFE/ Universal Music SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

“Están pasando cosas que jamás en la vida pensé que iban a pasar, vamos por buen camino no es fácil, yo sabía que esto era un proceso de dos años y lo empezamos hacer seis meses, realmente llevo 10 años cantando pero en este corto tiempo llevamos coqueteando otros mercados con seriedad”, afirmó el artista en el programa Lo Sé Todo.

A raíz de la pandemia fueron muchos los artistas los que debieron reinventarse a raíz de la falta de eventos, por lo que decidió emprender con el lanzamiento de su propia línea de gorras, buscando una nueva forma de generar ingresos.

“Vamos a hacer unas gorras para vender, porque a la gente le gustaban, hoy en día es una de las cosas que más ingresos me ha generado, hemos vendido hasta cuatro veces lo que tenemos en bodega, por eso se demora la entrega a veces”, señaló el cantante con respecto a su negocio.

Después del gran éxito que tuvo el negocio, los seguidores del artista le pidieron lanzar nuevas prendas de vestir bajo ese mismo estilo.

“Me encantaría, de hecho yo sueño con un almacén con muchas cosas de mi marca, pero no es fácil, pagar el arriendo de un local, es incierto, cierran todas las vías del país y no tienes cómo llegarle a la gente”, mencionó el artista en entrevista con Lo Sé Todo.

Tomada de Instagram @yeison_jimenez

Recientemente, el artista lanzó su más reciente álbum ‘Quinto Elemento’, un trabajo musical que ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las plataformas digitales.

“Esta canción de no te voy a perdonar, tiene un balance perfecto, sabe a Yeison Jiménez, sabe internacional, es de acá pero también es de allá, yo siento que quedó muy balanceada”.

