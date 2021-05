Presidenta de la CIDH le responde a María Fernanda Cabal: “El derecho a la protesta está en las convenciones internacionales”

IMAGEN DE ARCHIVO. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, habla en una conferencia de prensa en Managua, Nicaragua. Mayo 21, 2018. REUTERS/Oswaldo Rivas

En entrevista en W Radio, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, respondió a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal sobre el derecho a la protesta.

La congresista le cuestionó a la presidenta la equiparabilidad del derecho a la protesta y los derechos de quienes no lo hacen. “A mi me causa una inconformidad gigante que se equiparen derechos que no son equiparables. Yo veo que en el orden jurídico internacional no existe una consagración expresa sobre el derecho de protesta pacifica”, y continuó diciendo que este tipo de acciones pueden violar los espacios de otros ciudadanos “porque a mi me hoy me dio rabia y quise salir a protestar”.

Luego dijo que en Colombia, en su mayoría, la protesta no ha sido pacífica. “Ha sido en su mayoría violenta, distorsionada por la desinformación mediática y por las redes sociales”. Ante esto la presidente Urrejola dijo:

“Quiero señalarle a la senadora que el derecho a la protesta es una manifestación del derecho a la manifestación. Son derechos fundamentales, derecho a la libertad de expresión, derecho a la reunion. Los estándares internacionales hablan de que el derecho a la protesta social es legitima si se desarrolla de manera pacifica y que se debe aislar a los manifestantes que recurran a la violencia”.

Agregó que quieren y van a escuchar a todas las partes, pero “le comento a la senadora y la invito que en la pagina web de la Comisión está el informe sobre la protesta y los derechos humanos y están establecidas las garantías fundamentales y los limites tanto para los manifestantes como para el Estado para garantizar el ejercicio del derecho”.

“Tenemos información de las protestas que nos ha enviado el Gobierno y en lo que nos ha proporcionado dice que se han presentado por lo menos 9.623 protestas donde habrían participado 1.5 millones de personas, mas o menos, y la información que tenemos es que de esas, 7.800 no han presentado incidentes lo que nos permite concluir que en la gran mayoría no ha habido violencia. Me parece muy importante señalar que la gran mayoría de las protestas han sido pacificas y es muy importante centrarse en esto y entendiendo las preocupaciones de las que no”.

La presidenta dijo que condenaban los actos violentos contra ambulancias y hechos como los del caso en Tuluá, pero que también tenían en cuenta como violencia las desapariciones, fallecimientos, personas agredidas sexualmente, heridos. “Cuando hablamos del ejercicio de la protesta y condenar la violencia. El Estado es el garante del ejercicio de la protesta y del uso proporcionado de la fuerza”, señaló en la emisora.

La respuesta de Cabal

La congresista dijo que no la dejaba satisfecha la respuesta de la presidenta. “Ella habla de informes de la propuesta y yo quiero insistir el en origen y la protesta no está consagrada en el sistema jurídico internacional”.

Además se refirió a que las informaciones de desaparecidos distan de la verdad porque “aparecen en Cais” y esa cifra sigue aumentando. “Esa cantidad de información lo que hace es tener el efecto contrario y genera que quedemos, el resto de la sociedad que no estamos haciendo nada, totalmente desprotegidos. En Colombia la manifestación como derecho fundamental, no la protesta, está en el artículo 37 y en los tratados internacionales. La protesta como tal no está en la constitución, no está en las normas internacionales, es una acción derivada”.

“Mi cuestionamiento a los organismos internacionales es que terminen cobijando una acción como un derecho fundamental que no lo es, por encima del derecho a la vida. Jamás puede permitirse un bloqueo que dañe a las personas hasta llevarlas a la muerte. Es lo único que pido: claridad y limpieza conceptual porque es lo único que permite que el Estado de verdad nos proteja”.

Pero Urrejola le volvió a insistir que ese derecho sí estaba consagrado en las convenciones internacionales: “Me parece importante aclararle a la senadora que el derecho a la protesta social es un ejercicio del derecho a la manifestación y que está consagrado en las convenciones y obligaciones internacionales. Si quiere podemos hablar de ese informe y estamos recibiendo información de todas las organizaciones. Estamos escuchando a todas las partes”.

