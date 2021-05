Juez envió a la cárcel a una mujer por falsificar una incapacidad médica

Por falsificar incapacidad de un día, mujer fue condenada a prisión.

El caso fue dado a conocer por el diario El Tiempo, quien informó que una mujer que trabaja en una empresa de textiles habría presentado, el pasado 16 de abril, a su empleador una incapacidad falsa, supuestamente autorizada por una galena de la EPS Salud Total, acción que resultó llevándola a la cárcel, por el delito de falsedad en documento privado.

De acuerdo con el medio bogotano, la empresa para que labora la mujer procedió a realizar la validación de la autenticidad de la incapacidad con la EPS, encontrando varias irregularidades, por lo cual Salud Total citó a la mujer para que explicara las inconsistencias, pero “ante la falta de respuestas”, resolvió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía para establecer si hubo una conducta delictiva de la empleada.

En la falta de la mujer, la EPS investigó y señaló que para tal fecha la mujer no aparecía en los registros de atención médica en ninguna de las IPS afiliadas a Salud Total, por lo que demostraron no era posible generarle incapacidad ese día. Además de esto, la compañía de salud encontró que el formato que fue presentado por la trabajadora no correspondía con el que maneja la EPS.

Dicha falsificación también fue evidenciada por la misma Fiscalía, quien halló, al igual que la EPS, que el formato de incapacidad no correspondía a un documento expedido por Salud Total, y también que la acusada no fue atendida en ningún centro de servicios de la EPS, lo cual llevó al ente investigador a determinar que, “por virtud de ello, ese documento presentado ante el empleador era falso”.

Por su parte, la abogada defensora de la mujer indicó pese a la accción por parte de la empleada no se demostó que ello causara un detrimento patrimonial por parte del empleador o de la EPS , puesto que no se tuvo conocimiento si se pagó o no el importe de la incapacidad, y por lo tanto, no se demostraba lesividad, antel lo cual su clienta debía ser absuelta.

Pese a ello, y el elemento de defensa de la mujer, el juzgado 45 penal con función de conocimiento decidió condenar a la mujer, como responsable del delito de falsedad en documento privado por el cual deberá pagar 16 meses de cárcel.

“Confeccionó y determinó a un tercero para elaborar documento falso incapacitante, el cual exhibió, presentó y usó ante su empleador con el propósito de justificar su ausencia laboral el 11 de abril de 2016”, señala la determinación del togado.

Pese a que la mujer pidió disculpas por el delito y declaró que nunca pensó que fuese de tal gravedad y que su abogada indicara que la acción por parte de su clienta era irrelevante, pues tratando el caso desde el bien jurídico lo que se afectaba con este delito era la fe pública y no el del patrimonio económico, el juez no retiró la pena impuesta.

Como recurso final, la defensa de la mujer esgrimó que su cliente es madre cabeza de hogar de un menor edad y que el cumplir la pena en centro de reclusión la afectaría de manera grave, teniendo en cuenta que ya no contaba con el trabajo y no tenía con quien dejar al cuidado a su hijo, por lo que la sala pena consedió sugrogar la condena.

Por lo tanto, la mujer tendrá la condena y el antecedente penal, no irá a prisión, siempre y cuando ella demuestreun buen comportamiento y no reincida en delitos.





