Gustavo Petro y su reacción al comentario de la periodista Ángela Patricia Janiot: “Por favor respete”

“Por favor respete”, el reclamo de Gustavo Petro cuando Ángela Patricia Janiot le dijo que hacía pronunciamientos tibios Foto: Colprensa.

El senador Gustavo Petro se reunió con Ángela Patricia Janiot para hablar en entrevista sobre la situación actual que vive Colombia a causa de las manifestaciones y las diferentes acusaciones que le han hecho sobre que él es el líder del Paro. Al escuchar los argumentos del senador y leer la postura que ha tomado en redes sociales, Janiot lo calificó de ser una persona “tibia” pues no argumentaba de manera contantes y directa lo que estaba pasando en materia de orden público y de vandalismo.

La conversación se dio de la siguiente manera:

Ángela Patricia Janiot: “Desde luego que estos abusos de la fuerza pública son condenables (...) ha habido numerosos ataques a edificios públicos, en Jamundí, en Popayán, ataques a estaciones de policía, comercios, bancos, decenas de bloqueos. La pregunta para usted, senador: ¿por qué no rechaza estas acciones de los violentos, incluyendo ataques a más de 15 ambulancias, con la misma vehemencia y con la misma claridad y con la misma contundencia que usted ahora me cuenta, al atacar los abusos y excesos de la fuerza pública?”.

A lo que Gustavo Petro respondió: “Usted como periodista objetiva debería haber leído mis artículos de prensa, mis comunicaciones públicas (... ) En todas, sin excepción, yo llamo a quitar los bloqueos y hacer manifestaciones enormes y pacífica”.

Momento en el que los humos se empezaron a subir y la periodista le aseguró: “Claro, pero es un llamado tibio, senador, usted no condena, usted no hace un llamado a que se detenga en vandalismo, usted no hace un llamado a sus seguidores a que desbloqueen las carreteras”.

Este fue en el instante en el que Petro le pidió respeto frente a las acusaciones que le estaba haciendo y le dejó claro que él no tiene nada en contra de la fuerza pública y mucho menos los está atacando, “ataco una política salvaje, no confunda”, y le respondió que sus declaraciones no son ninguna “tibieza” y que mucho menos ha tratado de violentar de alguna manera las manifestaciones, “no trate de insinuar que estamos propugnando violencia, vandalismo”.

“Si todas mis expresiones públicas buscan que la protesta popular sea pacífica y masiva, eso no se llama tibieza porque no hay ni una locución mía que invite a la violencia (…). Todas movilizaciones que yo convoqué, en ninguna hay un solo hecho de violencia. Así que no trate de insinuar que estamos cobijando vandalismos o incendios”, aseguró Petro.

Tras estas declaraciones tanto del senador como de la periodista, la entrevista se fue poniendo cada vez más tensa, tanto que Petro le reclamó a la mujer sobre por qué le importaba más un vidrio roto que la vida de una persona.

Iván Duque y Ángela Patricia Janiot:

Días atrás, la periodista también fue noticia luego de que hiciera una pregunta al presidente Iván Duque que le generó cierta molestia al mandatario, pues se refirió explícitamente sobre las referencias que se han hecho sobre él al afirmar que es un títere del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos. Decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiere a usted como un títere?, preguntó la periodista.

“Me da pena Ángela Patricia, y yo con el mayor respeto. Creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones. Y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país”, respondió Iván Duque.

