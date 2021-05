Encontronazo entre Katherine Miranda y Luis Ernesto Gómez por el paro nacional: “revísese, qué vergüenza”

Los abusos policiales, la pérdida de ojos por parte de los manifestantes y el exceso de poder por parte de la fuerza pública fueron los motivos de una una pelea política en Twitter. Esta vez, los protagonistas fueron el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez y la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda.

Todo inició porque Gómez publicó un polémico trino que le ocasionó cientos de críticas y comentarios al asegurar que existen “extremos políticos” que justifican que haya perdidas de ojos por parte de quienes salen a manifestarse y los ataques contra los policías.

Para muchos ese comentario daba a entender que la fuerza que ejerce la Policía mediante armas se equipara con la de los jóvenes que, en su mayoría, utilizan cantos, arengas y comparsas para protestar contra el Gobierno. En su trino, el funcionario del gobierno de Claudia López invitó a quienes promueven esas ideologías a que se “revisen”.

El comentario fue ampliamente debatido por cientos de tuiteros y no pasó desapercibido por Katherine Miranda, quien ha sido una férrea defensora de los manifestantes durante el paro nacional en Colombia.

La congresista citó el trino de Gómez, al igual que cientos de usuarios de la red social cuestionó lo dicho por el secretario, dijo que sus declaraciones le parecían “increíbles” al comparar a los “criminales que se infiltran en las protestas” con la fuerza pública y dijo que era vergonzoso lo dicho por Gómez.

“INCREIBLE!!!! Usted no puede comparar un grupo de criminales que se infiltran en las protestas para cometer delitos. A la violencia de la policía!!! Que usa las armas del Estado contra la población. Entienda, de los criminales eso se espera, de la policía NO. Que vergüenza!”, expresó Miranda.

La pelea de ambos políticos tampoco se escapó de los ojos de cientos de internautas que los increparon pidiéndoles que no se enfrentaran y mucho menos de cara a la situación de orden público que enfrenta Colombia actualmente.

“Revísese usted que anda difundiendo imágenes de personas que según usted están cometiendo actos ilícitos ¿Se le olvidó el principio de presunción de inocencia? Si luego a esas personas les pasa algo ¿Usted se hace responsable? ¡Revísese Secretario!”, le dijeron a Luis Ernesto Gómez, mientras que a Katherine Mirando le dejaron mensajes como:

“Definitivamente usted se quedó en el extremo. Debe ser honesta y realista. Siempre se dice que son criminales pero generalmente son los mismo que marchaban, en el calor de la confrontación una sola idea mala y todos la secundan y la celebran, si los capturan y les muestran la cara se darían cuenta y no podrían excusar a nadie”, criticaron a la representante.

Luego de que Miranda le respondió a Gómez, este no le devolvió el trino, ni hizo otro pronunciamiento. Sin embargo, el secretario de Gobierno ha sido de los principales opinadores sobre el paro nacional en Colombia; sobre todo, porque fue uno de los heridos durante una de las protestas que se desarrollaron en el Portal Américas, conocido como Portal Resistencia y que ha sido escenario de fuerte confrontaciones entre los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y ciudadanos desde que comenzaron las protestas en la capital.

“En este lugar hemos tenido en las últimas noches decenas de ciudadanos golpeados, lesionados. También policías, hoy me tocó a mí con una piedra en la cara. No podemos seguir golpeándonos, es imposible construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por escucharnos, por desescalar la tensión, por volver a convivir no solo aquí en el Portal de las Américas, sino en todo Bogotá”, narró Gómez.