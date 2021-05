Niegan, por ahora, calidad de víctima a Miguel Jaramillo, esposo de Alejandra Azcárate

Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo Foto: TvYNovelas

En diálogo con W Radio, Miguel Jaramillo, representante legal de Interandes Helicópteros S.A.S, mencionó este martes, según contó Julio Sánchez Cristo, que había solicitado ser víctima en el proceso tras la captura de Juan Cadena y Harold Rivera por transportar 446 kilogramos de cocaína en uno de los aviones afiliados a esa empresa.

Sin embargo, durante las audiencias que se adelantaron este lunes 24 y martes 25 de mayo, el juez señaló que en esta etapa procesal no podían tramitar esa solicitud del abogado ya que eso se adelanta en la audiencia de acusación que seguirá. Por ahora los hombres capturados, Cadena Botero y Rivera Toledo, piloto y copiloto, fueron imputados por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado, y lavado de activos.

Según la misma Alejandra Azcárate quien fue entrevistada por W Radio este miércoles, su esposo no prestó ni tenía conocimiento de que la aeronave estaba realizando el viaje. La actriz dijo que todo el proceso lo hizo el socio de su esposo, Fernando Escobar, quien le alquiló legamente la avioneta a Juan Camilo Cadena, uno de los cinco conductores avalados para conducirla. Todo esto se hizo bajo la idea de que se transportarían provisiones humanitarias para la isla de Providencia.

Sin embargo, lo que se transportó fue un cargamento de cocaína y algunos tapabocas que salieron desde el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá. “El señor Fernando Escobar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. La empresa cuenta con cinco pilotos autorizados por Aerocivil, pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni son contratados por nómina, sino que se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado”, dijo a la W Radio.

“El piloto toma el avión y paga a la empresa los servicios del vuelo. De eso hay prueba. El señor consignó el valor de los costos del vuelo. Arranca en el avión con toda tranquilidad porque ese señor ya había volado el avión antes. No presentó antecedentes de nada, nunca hubo inconveniente, nunca se había presentado ninguna situación desagradable. Como suelen hacer las personas incorrectas que se ganan la confianza hasta que llegan al límite de cometer estas acciones”, aseveró, sobre el piloto que voló hasta El Embrujo en Providencia que, asegura, puede estar sobre los 20 millones de pesos.

Según reporta El Tiempo por ahora la Fiscalía adelanta el proceso contra los dos hombres capturados de ejecutar el ilícito, mientras que luego vendrá la segunda fase en la que se determinará quienes estarían detrás del ilícito y luego hacerle seguimiento a las rutas que tuvo la avioneta previas al domingo 23 de mayo.

El programa

La presentadora estuvo grabando por varios meses un programa para RCN llamado ¿Quién es la Máscara? que ya había sido anunciado para estrenarse la próxima semana. Sin embargo, W Radio pudo confirmar que el estreno del show se habría suspendido sin justificación por ahora y sería reemplazado por MasterChef Celebrity presentado por Claudia Bahamón y que cuenta con la participación de caras conocidas como Lorna Cepeda, Marbelle, Carla Giraldo, Endry Cardeño, Gregorio Pernía, entre otros. Por ahora el programa sigue listo para ser emitido, pero se desconoce la nueva fecha de estreno.

Este show cuenta con artistas como Piter Albeiro, el instagramer ‘Juanda Caribe’, Llane y Lina Tejeiro. ¿Quién es La Máscara? iba a reemplazar al Factor X, programa que termina este sábado 29 de mayo.

