“La Fiscalía ha argumentado cosas que no tienen seguro”: abuelo de Sara Sofía Galván

Nilsón Díaz, exnovio de mamá de Sara Sofia Galván. Fotos: archivo y Policía.

En la tarde del pasado 25 de mayo, se volvieron a conocer avances acerca del caso de Sara Sofía Galván, quien desapareció desde finales de enero de este año en Bogotá. Según la Fiscalía, la probabilidad más grande es que la menor sí fue tirada al río Tunjuelito, desestimando la hipótesis de que Sara haya sido vendida o regalada a terceros.

Por esa razón, el ente de control anunció que se enfocará en realizar operativos de búsqueda por el río y en los predios aledaños a su cauce.

Este miércoles 26 de mayo, Rubén Darío Galván, padre de Carolina Galván Cuesta y abuelo de la menor, en diálogo con Blu Radio, cuestionó la afirmación de la Fiscalía, pues para él aún no hay nada seguro sobre el paradero de la menor.

“Me parece que la Fiscalía lo que está es argumentando cosas que no tienen seguro porque si ya ellos están seguros de que la niña fue asesinada y arrojada, por qué no han procedido a lo que tiene que hacer? que es condenar a a este señor y a mi hija”, puntualizó Rubén Darío.

Asimismo, el abuelo de la menor manifestó que, a finales de abril, se encontró con su hija en la cárcel Buen Pastor y ella le reveló que no estuvo presente cuando supuestamente murió la pequeña Sara Sofía.

“Ese día ella se va para el trabajo y él la llama diciéndole que la niña estaba enferma y que no sabía que hacer, ella se viene a la casa y la encuentra dormida, tranquila, y decide no despertarla. Luego, él la obliga a devolverse al trabajo y cuando está allá la llama nuevamente a decirle que la niña está muerta”, relató el señor Galván de acuerdo con lo que le contó su hija.

Asimismo, señaló que según Carolina, al enterase, se dirige a la casa e intenta presionar a Díaz para que le explicara lo que había pasado, a lo que él le responde: “desde ahora hace lo que yo le diga y como yo le diga”, mientras la agredía.

“Ese señor inicialmente me hizo creer que el me iba a ayudar, pero al poco tiempo me doy cuenta que el no era la persona que yo había conocido, porque él me obligaba a ir a trabajar a un prostíbulo y el día que no le entregaba plata él me maltrataba”, fueron las palabras que le dijo Carolina a su padre.

Las últimas acciones concretas alrededor de este caso justamente están relacionadas a operativos de búsqueda en el río. Esto se debe a que a finales de marzo, Carolina Galván, madre de la menor, y Nilson Díaz, su expareja, declararon ante las autoridades que Sara murió el 27 de enero y tiraron el cuerpo en el río Tunjuelito. La primera en revelar esta versión fue Carolina, enlodando al hombre.

“A las 6 de la tarde Nilson se para a mirar la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: ¡Caro, venga!, cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó” - Carolina Galván

En el relato de Carolina abundan detalles sobre cómo ambos fueron indiferentes con los síntomas de la niña. También reveló que posterior al deceso, Díaz envolvió a la niña de pies a cabeza con una cobija azul, la metió en un costal y la dejó en la sala. Dos días después, según el relato de la madre, Nilson le confesó que había tirado el cuerpo de Sara Sofía a un caño del barrio Class Roma, en la localidad de Kennedy.

“Me confiesa y me dice: Yo desaparecí el cuerpo de Sarita (...) después le pregunté a Nilson por el cuerpo de la niña. Él se hacía como el bobo, no me quería decir nada, entonces le seguí insistiendo que me dijera dónde estaba el cuerpo de Sarita y él me dijo: ‘Yo lo tiré en el caño’. No me señaló el sitio exacto de dónde tiró el cuerpo de Sarita, a pesar de que yo le insistí que dónde estaba y siempre me decía que en el río”, confesó Carolina Galván.

Ante estas declaraciones, las autoridades emprendieron una búsqueda por el río Tunjuelito para buscar el cuerpo de la menor. Luego, el 8 de abril, miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía sacaron a Díaz de la cárcel por unas horas y lo llevaron a Medicina Legal para la toma de muestras de sangre con el fin de cotejarlas con los rastros hallados en la casa donde vivía con sus hijos.

Luego, el hombre fue llevado al punto exacto donde, según su relato, tiró en una lona blanca el cuerpo sin vida de la menor en el río Tunjuelo, al sur de Bogotá. Por lo que la Policía, con ayuda de personal de la Defensa Civil, seguirá buscando por ese afluente el cuerpo de la menor.

Hasta la fecha, el grupo de rescate asegura que ha recorrido la zona en varias ocasiones sin éxito.

