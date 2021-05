Video | María Camila Osorio debutó con victoria en la qualy de Roland Garros

María Camila Osorio busca entrar a su primer cuadro principal en un Grand Slam. Foto: cortesía Fedecoltenis.

María Camila Osorio comenzó a paso firme su participación en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. La tenista colombiana se impuso este martes 25 de mayo en la primera ronda de la ‘qualy’ ante la serbia Olga Danilović con parciales 6-3 y 6-2 en una hora y 5 minutos de partido.

Con ello, la colombiana, tenista número uno del país en la rama femenina, avanzó a la segunda fase de la ronda clasificatoria y ahora aguardará por la vencedora del duelo entre la neerlandesa Richel Hogenkamp, número 226 del mundo, y la británica Samantha Murray, 204 del escalafón WTA. Recordemos que María Camila busca acceder por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam, y para ello, deberá superar otras dos instancias en la ‘qualy’.

El desarrollo del compromiso estuvo a favor de la colombiana, quien contó con una alta efectividad en su primer servicio (75%) para contrarrestar la potencia en la derecha de la serbia. Osorio Serrano aprovechó las inconsistencias de su rival en el principio del encuentro y logró quebrarle por primera vez en el segundo juego. Sin embargo, su rival recuperó el break en el siguiente game, y fue hasta el 4-3 a favor que se volvió a llevar el servicio de Danilović y así cerrar el primer parcial.

En el segundo set, otro de los ítems donde la cucuteña mejoró fue en la devolución, concretando tiros profundos y abriendo la cancha. Con ello pudo quebrar en tres ocasiones el servicio de la serbia, quien cerró el encuentro con un 49% de puntos ganados con su primer saque y tan solo 38% bajo el segundo.

El próximo objetivo: ingresar al Top 50 del ranking

En la previa de su participación en Roland Garros, Osorio Serrano se pronunció, en diálogo con los medios de comunicación, sobre haber ingresado al Top 100 del escalafón mundial, una meta que tenía en sus cuentas desde el inicio del 2021: “Este objetivo me lo tenía planteado desde principio de año, yo inicié el año pensando en entrar dentro de las 100 mejores para jugar los Grand Slam y también para ganar títulos WTA. [...] Estoy muy feliz con este objetivo cumplido y espero seguir avanzando y creciendo”.

Pero sus proyecciones no acaban allí, y si bien manifestó que prefiere no meterse presión y simplemente disfrutar, sí le gustaría llegar a ubicarse dentro de las mejores 50 del mundo: “Espero subir mucho más, voy a tratar de subir lo que más pueda en el ranking en lo que queda del año. Vamos a ponernos como meta estar dentro de las mejores 50, pero si es más arriba pues mucho mejor. Lo que pasa es que ahora no me he enfocado en las posiciones sino en jugar: si juego y hago las cosas bien lo demás sigue fluyendo”.

Y añadió: “Estoy consciente de que lo se viene ahora es mucho más duro, que el trabajo tiene que ser mayor, más exigente. Y eso haré: trabajar más de lo que venía haciendo y voy tratar de seguir mejorando en todos los aspectos que pueda, no solo en la cancha sino también afuera”, concluyó.

Galán también avanzó:

A ello se suma la sólida victoria de Daniel Galán, puesto 106 del ranking mundial, también en su debut de la ‘qualy’. El bumangués derrotó en sets corridos con parciales 6-3 y 6-1 al letón Ernests Gulbis en 57 minutos de partido y ahora deberá enfrentar al turco Altug Celikbilek en la siguiente instancia.

Galán completó su mejor participación en un Grand Slam, justamente, en la pasada edición de Roland Garros, donde llegó hasta la tercera ronda en el cuadro principal. Allí fue eliminado en tres sets ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Daniel Galán, tenista número uno del país en la rama masculina.

