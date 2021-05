Simeone dice que el crecimiento de Santos Borré “ha sido tremendo”, pero dejó entrever que no tendría cupo en Atlético de Madrid

Rafael Santos Borré de River. EFE/Nelson Almeida POOL/Archivo

Uno de los futbolistas colombianos de los que más habló la prensa sudamericana los primeros meses de este 2021 es Rafael Santos Borré, el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo con River Plate. El nacido en Atlántico estuvo cerca de ser fichado por Palmeiras y Gremio, pero, pese a los contratos millonarios que le ofrecieron, dijo que no.

De haber aceptado las ofertas, River Plate no hubiera recibido ningún rubro por el delantero de 25 años, pues el fichaje iba a ser efectivo después del 30 de junio de este 2021, cuando pasara a ser jugador libre.

Para venderlo o renovarle contrato, el conjunto argentino, que cuenta con el 50 % de los derechos federativos de Borré, debió pagar 3.5 millones de euros más al Atlético de Madrid, de acuerdo con lo establecido contractualmente desde 2017. Pero no hizo tal desembolso, no por falta de interés, sino por la condición financiera del club.

Lo cierto es que al delantero hoy convocado a la selección Colombia le quedan 37 días para ser jugador libre y aún no tiene equipo. Su deseo es volver a jugar en Europa, donde no logró consolidarse. Sin embargo, en el equipo ‘colchonero’ no habría espacio para él.

Aunque el equipo dirigido por Diego ‘el cholo’ Simeone al día de hoy comparte los derechos federativos del colombiano, no le haría una oferta para contar con sus servicios la próxima temporada. En entrevista con ESPN el estratega argentino afirmó:

“No hemos hablado del tema Borré. La está rompiendo en River Plate, vino muy chico y su crecimiento ha sido tremendo. Espero que tenga los mejores caminos para poder seguir recorriendo por que lo está haciendo muy bien”.

Rafael Santos Borré podría jugar el último partido de esta temporada con River Plate el 25 de mayo ante Fluminense por la última jornada del grupo D de la Conmebol Libertadores, luego de la incapacidad médica al salir positivo para covid-19 junto con 19 de sus compañeros. Después de dicho partido, el certamen continental se detendrá por el desarrollo de dos jornadas de las Eliminatorias y, posteriormente, la Copa América.

<b>Lo último que se ha dicho sobre un posible fichaje</b>

El pasado 12 de mayo se dio a conocer que el Watford Football Club, equipo recién ascendido a la primera categoría del futbol inglés, sería el próximo destino de Santos Borré. Según el diario The Sun, el entrenador del equipo, Xisco Muñoz, querría que la contratación del deportista cafetero fuera una prioridad.

Diego Rueda, periodista colombiano, aseguró que el Watford ofrecería a Borré nueve millones de libras esterlinas anuales y un contrato a tres temporadas, dado que negociaría directamente con él, sin ningún de promedio, al ser un jugador libre.

Un mes atrás, el periodista Nicolás Distasio, de TNT Sports, informó que River ya tenía redactada una oferta económica para entregarle a Santos Borré tan pronto culmine su contrato.

“River ya tiene una oferta importante, muchísimo mayor a la que tiene actualmente Borré. Posiblemente desde Atlético de Madrid se enojen, pero el contrato es claro y desde el 30 de junio los derechos económicos caducan porque no hubo renovación”,<b> </b>comunicó.

Resta esperar si ante una posible propuesta del equipo de la banda cruzada el delantero acepta; aunque siempre se ha mostrado agradecido con el club, ha manifestado su deseo de probar suerte una vez más en el viejo continente.

