Otro logro de Egan Bernal: rompió el récord de subida al Passo Giau, a pesar de las molestias en la espalda

Cycling - Giro d'Italia - Stage 16 - Sacile to Cortina d'Ampezzo, Italy - May 24, 2021 Ineos Grenadiers rider Egan Arley Bernal Gomez of Colombia celebrates winning stage 16 REUTERS/Jennifer Lorenzini

Ayer, lunes 24 de mayo, Egan Bernal ganó la etapa reina del Giro de Italia y con esto se llevó su segundo triunfo, se consolidó como líder de la carrera con 02′24′' de ventaja sobre el italiano Damiano Caruso y, además, rompió un nuevo récord.

En la subida al Passo Giau, puerto de primera categoría y el último de la etapa número 16 del Giro, el pedalista zipaquireño consiguió un nuevo récord, pues subió en 32 minutos y 45 segundos. Fueron 9.80 kilómetros, con una pendiente media de 9.38% y a una velocidad de 17.95 kph. Datos de la cuenta de Twitter especializada en ciclismo @ammattipyoraily.

Quien se había llevado el último récord en esta pendiente es su principal rival en el actual Giro, pues se trata del italiano Damiano Caruso, quien logró subir al Passo Giau en 33:30 minutos. Y antes de que Caruso rompiera ese récord, este logro se lo había llevado el pedalista francés Romain Bardet, quien logró subir la pendiente en 33:56 minutos.

Con este récord, Egan Bernal quedó por 45 segundos por encima del pedalista italiano y por un minuto y 11 segundos por encima del velocista francés. Por otro lado, cabe recordad que el paso domingo, en la etapa número 15, Bernal también rompió el récord en la subida de Zoncolan.

Sobre esta última pendiente, Bernal se coronó los 13,1 kilómetros en 40 minutos y 2 segundos, posicionándose así como el más rápido en esa parte de la etapa. De esta manera rompió el récord de Gilberto Simoni del año 2003.

Hay que tener en cuenta que, estos dos logros seguidos los ha conseguido aún teniendo molestias en la espalda, pues en una entrevista para el diario El Espectador, el colombiano confesó que aún le duele un poco la espalda y que solo está concentrado en el Giro de Italia y que aún no sabe si participará en el Tour de Francia o en los Olímpicos.

“No voy a mentir: todavía hay momentos en los que me duele, más que todo a la salida, o a la mitad de las etapas. Ahí siento venir la molestia, una carga en la zona del glúteo y en la espalda baja. Pero, bueno, lo sigo manejando con fisioterapia y ya. Creo que aguantará para el resto del Giro, pues no es un dolor exagerado”, explicó Egan Bernal para El Espectador.

Sobre su participación en el próximo Tour de Francia explicó que es complicado confirmar aunque su equipo cuente con una muy buena nómina y que, por el momento, solo quería concentrarse en el Giro de Italia.

“Creo es muy complicado. Al menos este año no será, pues el equipo ya tiene una buena nómina y se están preparando a tope para tener una gran presentación. Por ahora prefiero enfocarme en lo que queda del Giro y pensar en la segunda parte de la temporada, para hacer la Vuelta”, agregó.

Y, por último, confesó que no sabía si iba a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. “No estoy muy seguro si voy a ir o no. El Giro es una carrera que genera mucho desgaste y puede que vaya a salir muy cansado. Y arrastrando una lesión. No sé si sea la mejor idea ir a seguir forzando. Tengo claro que sí estaré es para darlo todo, pero si no me siento a tope es mejor hacerme a un lado. No descarto los olímpicos, pero será complicado que vaya”.

