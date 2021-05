Burlas a Jhonny Rivera por fallido desayuno: “Como carbones”

Uno de los nombres más reconocidos en las música popular colombiana es el de Jhonny Rivera, quien por estos días anda de viaje en Miami (Estados Unidos), donde aprovechó también para vacunarse contra el Covid-19 y conocer algunos icónicos lugares de la ciudad.

Pero entre tantas comodidades, el músico risaraldense también se ha enfrentado contra la cocina y sus herramientas, las cuales ha tenido que aprender a usar para prepararse su propia comida.

Así lo dejó ver a través de varias historias de Instagram que publicó en su cuenta como parte de un espacio al que decidió llamar ‘Cocine con Jhonny’, en el que ha venido demostrando su proceso de aprendizaje como cocinero empírico.

En unos primeros videos, el intérprete de éxitos como ‘Mejor solito’, ‘Te extraño’ y ‘Bella’, advirtió que le tocó preparar su café de una manera poco convencional, teniendo en cuenta que no sabía usar la cafetera y cometió un error por el cual solo le estaba saliendo agua caliente.

Horas más tarde, aseguró que entendió cómo funcionaba la máquina y por eso iba a aprovechar para hacer su desayuno. “Hoy vamos a aprender a cocinar café, pero bien hecho, porque ayer tuve unos pequeños errores pero ya estoy preparado. También aprenderemos a hacer un rico y delicioso sándwich”, explicó.

Sin embargo, lo que parecía una sencilla receta terminó en todo un fiasco, pues a la hora usar la tostadora el cantante se hizo un ‘ocho’, intentó meter el sándwich completo y cuando comprendió que solo debían ingresar los panes, les subió mucho la temperatura y estos terminaron carbonizados.

“Oigan, les cuento que estoy más de malas, no quieren salir esos berracos panes. Eso está al rojo vivo y no quieren salir, me va a tocar sacarlos a la fuerza porque eso está muy raro”, comentó Jhonny Rivera antes de sacar los trozos quemados de la tostadora.

El suceso causó bastante gracia entre los seguidores de Jhonny Rivera, quienes se burlaron y compartieron el momento en sus redes sociales. “No, Jhonny, tu sigue cantando y deja la cocina de lado”, “quedaron como carbones, vea eso, parecen dos pedazos de leña " y “no importa que no sepas cocinar, yo te enseño”; fueron algunos de los comentarios que reaccionaron a la publicación.

En contraste y fiel a su estilo, el cantante se tomó todo con gracia y en una siguiente historia bromeó diciendo: “Para los gustos se hicieron los colores. A algunas personas les gusta el pan bien tostados, como a mí, por eso lo tosté bien. Pero si a alguien le gusta menos tostado también se puede”.

Pero bien dice un dicho: “el colombiano no se vara”, y Rivera finalmente se dio a la tarea de aprender a usar la tostadora y le dio una segunda oportunidad a su desayuno que, a pesar de haber mejorado, él acepta que el café le quedó muy ‘clarito’ y al sándwich le faltó un queso derretido.

“Ahora si quedó... masomenos. No sé cómo hacen unas personas que se les derrite el queso pero bueno, ahí está”, señaló el artista antes de mostrar el resultado final.

Cabe mencionar que en días recientes el músico colombiano fue noticia al mostrar cómo le ha afectado el paro nacional y los bloqueos viales a los animales de su finca.

“Les conté que ya había comprado el concentrado para las gallinas y sí, lo conseguí, pero cargaron el carro desde las 5 de la mañana y apenas viene para acá. O sea que esos animales están muertos de hambre. Yo quiero mostrarles ahora cómo es la ansiedad que tienen, da hasta pesar, de verdad. Aunque por lo menos ya logré solucionar lo de la comida para una semana más y desde ya tengo que buscar alternativas para que esto no siga pasando”, comentó este 18 de mayo.

También advirtió que es tal el hambre de los animales que, a pesar de estar libres por el lugar, aguardan a la espera de alimento cerca a sus recipientes e incluso han llegado a comerse entre ellos mismos.

“Ha bajado la producción enormemente y ya no hay mucha postura. Hay unos que han muerto de canibalismo, también”, agregó.