“Amiga me voy a desaparecer de aquí”: ‘Epa Colombia’ anuncia viaje apenas resuelva su situación judicial

Como es costumbre, este lunes ‘Epa Colombia’ apareció en historias de Instagram para contarle a sus seguidores un poco sobre lo que está pasando en su vida actualmente. La empresaria aprovechó para buscar por medio de la red social, un profesor de inglés que le enseñe el idioma.

Según contó, la influenciadora tiene planes de irse del país, al parecer, a un lugar donde hablen inglés, para conocer y cambiar de ambiente.

“Amiga estoy buscando alguien que me enseñe inglés, lo pago rebien, yo pago rebien a la persona que me enseñe a hablar inglés. Amiga me voy a desaparecer de aquí amiga, me voy a ir. Yo le dije al presidente Iván Duque necesito que me quite los delitos para poder irme del país. Me voy, felicíteme amiga, por allá a conocer otro ambiente, para pasarla chimba en otro lado”, dijo ‘Epa’, con una sonrisa que delataba su felicidad.

Cabe recalcar que, la bogotana no puede salir de Colombia debido a las obligaciones que tiene con la justicia tras las acciones vandálicas que cometió durante una jornada de protestas en Bogotá en 2019, cuando la influenciadora publicó un video mostrando cómo dañaba una estación de TransMilenio.

Afortunadamente, la empresaria manifestó que su situación judicial está a punto de resolverse, pues en las próximas semanas tendrá la ultima audiencia que definirá su futuro.

“Amiga ya casi me hacen la última audiencia y si no yo mando eso para la Corte Suprema, para la Corte Internacional pero de que me quitan mis delitos, me voy”, recalcó.

Pese a las restricciones y todos los problemas jurídicos que desató dicha publicación, la influenciadora ha tenido un gran éxito con su negocio de keratinas, gracias al cual, reveló hace algunos días, pudo comprar apartamento y carro.

De hecho, tanto es su éxito, que además de contar que tenia planes de viajar, ‘Epa’ afirmó que debido al despegue que ha tenido su empresa de keratinas han aparecido muchas personas en su camino para perjudicarla.

La influenciadora contó que recientemente, por andar tan ocupada con su empresa, no se percató de una acción de tutela que la involucraba. Sin embargo, manifestó que horas antes de su vencimiento se acordó y pudo evitar ir a la cárcel.

“Me pusieron una tutela, tu sabes que la gente es mala conmigo y por todo lado me quieren hacer el quiebre. Yo estaba reocupada en la empresa, que vendiendo, que buscando distribuidores y amiga yo no respondí la tutela. Amiga me faltaron como cinco horas para que me metieran a la cárcel 15 días por una bobada amiga”, reveló la empresaria.

En los últimos días, la influenciadora compartió con todos sus seguidores en un compilado de historias de lo que sería el avance de su nueva distribuidora de productos de cuidado para el pelo que llevan su popular nombre.

Según ella misma lo manifestó en los videos, la que sería una casa esquinera en un popular sector industrial de la capital del país, es su sueño hecho realidad y lo ha conseguido con el apoyo de sus seguidores y quienes hoy en día le sirven de distribuidores autorizados de sus productos en todo el país.

“Claro amiga, entonces vea, esto lo logré con Dios y contigo. Vea amiga entonces compré esta, esta la compré yo y esta es la que yo quiero comprar amiga, yo quiero que tú me ayudes a comprar esta casa, va a ser mía amiga y después compro esta querida para cada día seguir creciendo”, mencionó la empresaria bastante emocionada por los logros que ha conseguido con su trabajo y esfuerzo.

