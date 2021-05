Video | Denuncian que vándalos le prendieron fuego a un motel en Cali

El hecho se produjo alrededor de las 9:00 de la noche de este domingo 23 de mayo. Foto: cortesía.

Una intensa jornada de protestas se vivió este fin de semana en el Valle del Cauca en medio del Paro Nacional. Sumado al fallecimiento de un recién nacido en la vía Buenaventura hacia Cali, producto de los bloqueos de los manifestantes, quienes no dejaron pasar la ambulancia en la que se transportaba, también se presentaron disturbios en el sector de Puerto Maderas del barrio Calipso, al oriente de la ciudad, reportándose, hasta el momento, un joven fallecido y dos más heridos.

Sin embargo, en la noche de este domingo 23 de mayo diversos usuarios a través de las redes sociales denunciaron que un grupo de vándalos saqueó y le prendió fuego al motel Eclipse, también al oriente de Cali. Algunos reportes indican que, presuntamente, el grupo de manifestantes habría atacado tras escuchar disparos el interior del edificio, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por parte de las autoridades competentes.

En un video que circula en Twitter, se ve que el grupo de encapuchados se acercó al sector del Puente de los Mil Días, lanzaron piedras contra los vidrios del establecimiento, que quedaron destruidos, e incluso le prendieron fuego. “Hace pocos minutos, sujetos arremetieron contra Motel Eclipse en Cali, informan que al interior se escucharon disparos y eso desató la furia de los presentes en el lugar de resistencia”, informó el medio ‘Cali OK Noticias’ en Twitter.

Video compartido por la comunidad durante los ataques al motel Eclipse. Cortesía.

Al lugar llegaron ambulancias, paramédicos y varias unidades del cuerpo de Bomberos de Cali, sin embargo, acorde al cabo Marco Gómez, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, un grupo de personas que se encontraba en el sitio les pidió que se fueran del sitio porque, según dice, “manifestaron que ellos terminaban de apagar el fuego”.

“En la carrera 23 con calle 58 en el barrio El Trébol, se recibe el llamado de un incendio estructural, llegamos con tres máquinas extintoras y una ambulancia, comenzamos el control a un vehículo dentro del establecimiento. Fuimos retirados por unas personas que nos pidieron que nos retiraramos y por orden público no se terminó de apagar el incendio, se bajó la temperatura, pero ellos manifestaron que ellos terminaban de apagar el fuego y salimos de inmediato”, fueron las declaraciones del cabo.

El uniformado Gómez manifestó que el suceso no pasó a mayores pues, hasta el momento, no se presentaron personas lesionadas.

FIN DE SEMANA ENMARCADA POR MANIFESTACIONES:

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, confirmó la muerte de un joven de 21 años identificado como Jhon Larrahondo, quien quedó atrapado en medio de los enfrentamientos entre grupos de manifestantes que portaban armas de fuego y la fuerza pública, y el cual recibió un disparo en el ojo que le terminó provocando su fallecimiento.

“Al final de la tarde noche se presentó el primer homicidio, dos personas heridas nos reporta el sistema de salud. Aunque se habla de otras personas heridas hasta ahora no hay confirmación de Fiscalía y del sistema de salud de la ciudad”, indicó en primera instancia el secretario.

Miles de personas marchan el 20 de mayo de 2021 durante una nueva jornada del Paro Nacional en contra del Gobierno de Iván Duque y la violencia policial, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

Rojas preció además que, al parecer, uno de los grupos involucrados en el cruce de disparos no haría parte de la protesta social, y por lo tanto la Fiscalía General de la Nación ya inició las respectivas averiguaciones del caso: “Con estos dos grupos que se identificaron allí, uno de ellos el que está en el sector Puerto Maderas, que en esta semana manifestaron que ellos ya no continuaban con ese punto de presión por la presencia de otro grupo que llegó a la zona que no está plenamente identificado pero que es el que está activando la confrontación con la Fuerza Pública”.

