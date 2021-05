Alcaldes en Antioquia se podrán vacunar contra el COVID, Daniel Quintero dijo que todavía no lo hará

Daniel Quintero puso una condición antes de pensar en vacunarse contra la COVID-19. Foto: archivo/REUTERS.

El Gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró este domingo 23 de mayo que el Gobierno Nacional dio el aval para que los alcaldes de los 125 municipios del departamento puedan recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Suárez explicó a través de su cuenta de Twitter que estos funcionarios ya se encuentran habilitados dentro del portal de vacunación para iniciar el respectivo proceso: “Excelente Noticia: ha sido autorizada la vacunación para alcaldes y alcaldesas. Ya están registrados en Mi Vacuna. Por favor procedan a vacunarse en sus municipios”.

Gobernador de Antioquia anunció que los alcaldes del departamento se podrán vacunar contra la COVID-19.

En Antioquia ya van tres alcaldes fallecidos por COVID-19: Juan Guillermo Bolívar, del municipio de Titiribí; Miguel Ángel Gómez, del municipio de Tarazá; y John Jairo Higuita, del municipio de Urrao. Ello, junto con el contagio de otros varios funcionarios que debieron suspender sus actividades por varios días para recuperarse de la enfermedad, la gobernación decidió adelantar dicha gestión ante el Gobierno.

LA RESPUESTA DE QUINTERO Y OTROS MANDATARIOS:

No obstante, uno de los primeros mandatarios en negarse a recibir la vacuna fue, precisamente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien manifestó en su cuenta de Twitter que no se aplicará la dosis hasta que se cumpla una condición: “Agradezco la vacunación para alcaldes, sin embargo, no me vacunaré hasta que todos los maestros de Medellín estén vacunados”.

Daniel Quintero dice que se vacunará siempre y cuando sean vacunados los docentes en Medellín.

Junto a Quintero, otros alcaldes también dijeron ‘no’ a acceder al biológico. Este fue el caso, por ejemplo, de Diego Agudelo, alcalde de Girardota, que manifestó en la mañana de este lunes que aguardará por su turno dentro de las fases establecidas por el Gobierno: “Agradezco profundamente a Fedemunicipios por su gestión para la vacuna hacia los alcaldes, pero soy un girardotano más y me vacunaré cuando me corresponda según el plan nacional de vacunación”.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, también confirmó que los mandatarios también tendrán acceso al biológico: “Los 116 alcaldes y alcaldesas de Cundinamarca podrán trabajar en sus municipios con la confianza de contar con la vacuna contra la covid-19. Los necesitamos en el territorio liderando y sacando proyectos adelante. Esperamos vacunarlos a todos”, expresó en Twitter.

EL COVID-19 no da tregua en el departamento:

Las autoridades de salud de Antioquia anunciaron que el sistema hospitalario del departamento completó 44 días con una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por encima del 95%. Incluso, varios directores de hospitales han expresado su preocupación ante lo que podría ser un nuevo pico del virus producto de las constantes aglomeraciones en el marco del Paro Nacional.

En Antioquia, más del 85% de los miembros del personal de salud ya recibió su segunda dosis. Respecto a los mayores de 80 años, el 91.28% del total de vacunados a la fecha ya había recibido la segunda dosis.

Al corte del 23 de mayo, el departamento cuenta en total con 1.470 camas UCI, de las cuales, 1.417 están ocupadas con 867 pacientes positivos para coronavirus, 83 sospechosos y 467 con otras patologías de consideración. Además se presentaron “2.404 casos nuevos de COVID-19, todos previamente identificados, puestos en aislamiento y bajo la vigilancia epidemiológica correspondiente. Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 518.811. De ellos 272.404 son mujeres y 246.407 son hombres”, indicó la gobernación en su último informe.

Durante la crisis de salud, el departamento ha optado por ampliar su capacidad de vacunación, con lo que podría estar en la capacidad de aplicar 60.000 dosis diarias. El gobernador Suárez ya manifestó la necesidad que que Antioquia reciba prioridad por parte del Gobierno para la entrega de más biológicos.

