Actriz Laura Londoño arremete contra Gustavo Petro por polémica portada

La popularidad de la que actualmente goza Laura Londoño por su interpretación de Gaviota en el remake de la exitosa novela ‘Café con aroma de mujer’, le han vuelto centro de varios debates como el que protagonizó hace algunas horas en redes sociales, luego de arremeter en contra del senador Gustavo Petro por cuenta de la comentada portada de la revista Semana que circuló este 23 de mayo.

Según lo dicho por la actriz nacida en Medellín hace 33 años, está de acuerdo con la editorial expuesta por la directora del medio Vicky Dávila, cuando esta afirma que el líder de la Colombia Humana es quien incita al paro nacional y, sobre todo, a la violencia que se ha desatado en las diferentes jornadas de protesta social.

“Ya basta, señor, de aprovecharse del momento y de la gente”, fue el mensaje con el que Londoño compartió la portada de Semana a través de una de sus historias en Instagram, en la que acumula más de 1,4 millones de seguidores, de los cuales muchos aprovecharon el momento para criticar su postura en otras redes sociales como Twitter, en la que fue tendencia por algunas horas.

Pero los críticos de Laura no fueron los únicos usuarios que cuestionaron el contenido que publicó este informativo sobre la apreciación política de Dávila, pues incluso hubo antiguos colaboradores de la revista que se pronunciaron al respecto y dijeron desconocer la casa editorial en la que trabajaron por años. Tal fue el caso del escritor bogotano Daniel Samper Ospina, quien afirmó sentirse “de luto” por dicha publicación.

“Cuántos valores periodísticos cultivado durante años, por tanta gente tan valiosa, muchas veces a costo del exilio y la amenaza, se acaban de ir definitivamente al traste”, comentó el columnista de <a href="http://losdanieles.com/" target="_blank">losdanieles.com</a>.

Además, el popular comediante Alejandro Riaño expuso su preocupación en recientes videos, por lo que considera como un “periodismo vendido”.

“Muy triste, no solo por lo que han pasado en estos 25 días, sino porque este fin de semana estuvo muy fuerte. El tema de la oposición y del periodismo que, en este país, da cada vez más tristeza. Es un periodismo completamente vendido y que lo que hizo no tiene nombre”, aseguró Alejandro Riaño y aunque las razones del pronunciamiento no fueron expuestas por el humorista bogotano de 35 años, usuarios en redes sociales que se refirieron a su comentario, sugieren que se pronunció también sobre Semana.

¿Y qué piensa Laura Londoño del paro nacional?

Su opinión al respecto no la ha dejado saber de los curiosos. Sin embargo, entre sus publicaciones más recientes destaca una en la que aparece la bandera de Colombia (al revés) y allí expresa su amor y preocupación por el país con el siguiente texto: “Te amo Colombia. Amo tus montañas, tus ríos, tus fiestas y celebraciones. Amo tu calidez de corazón, tus aves y tu flora. Amo tus ballenas, tus cantos y bailes, tus jaguares y tu café. La gente que más amo también es tuya. Pero hay otras cosas de ti que me dan miedo, por eso sigo enfocada en todo lo que tienes y que me produce amor”.

Desde entonces, se ha dedicado a compartir fotografías y videos de su familia, así como contenido sobre la nueva entrega de ‘Café con aroma de mujer’, la cual protagoniza junto al actor cubano William Levy. Aunque a juzgar por el rating y las críticas de la producción transmitida por el Canal RCN, está lejos de ser el éxito que fue la versión original.