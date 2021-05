Video: la parodia del humorista Hassam a la ‘autoentrevista’ en inglés del presidente Duque

Hassam

En la noche del pasado 21 de mayo, a través de redes sociales, una entrevista en inglés del presidente colombiano, Iván Duque, comenzó a circular. El video se viralizó y generó todo tipo de críticas, comentarios y burlas, por parte de la población. Hassam, el comediante colombiano, se unió a las reacciones que generó el video, e hizo una parodia con las respuestas del presidente.

Con su característico personaje de profesor de inglés, el comediante replanteó la entrevista de Iván Duque y, con sus propias preguntas, editó fragmentos del video para que pareciera que el presidente estuviera contestando a sus cuestionamientos.

“Bienvenidos a ‘Pobre translator’, para la gente pobre. Hoy, con un muy especial invitado. Doctor, ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para que no la vuelvan a c*g*r?”, empezó diciendo Hassam mientras mezclaba, aleatoriamente, palabras en inglés y en español, y mientras mostraba fragmentos cortados de la entrevista del presidente. ‘Elections’, contesta el presidente, con la edición que hizo de la entrevista el comediante. ‘Very good’, dice Hassam.

Seguido a ello, Hassam continúa preguntando, “¿en donde tiene que estar la gente para hacerse sentir”, a lo que Duque contesta, en la entrevista ficticia con el comediante, ‘in the streets (en las calles)”, haciendo referencia al paro nacional que se adelanta en Colombia desde el pasado 28 de abril. Entre otras bromas.

Miles de reacciones han surgido frente a lo que parecía ser una entrevista real del presidente colombiano y que generó más polémica luego de que se conocieran detalles de su procedencia. De acuerdo con lo que reveló Caracol Radio, la entrevista duraría varios minutos, sin embargo, habría salido a la luz un fragmento en el que el presidente contesta a la pregunta, “¿están usando la crisis para desestabilizar al gobierno y ganar las elecciones en 2022?”. En el video se le escucha a Duque responsabilizar del paro al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y aseguró que las protestas se acogen a sus fines políticos.

“Cuando gané las elecciones, el candidato que derroté (Petro) dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar durante todo mi gobierno. (...) Su propósito era no dejarme gobernar”, expresó el primer mandatario.

Gustavo Gómez, periodista de Caracol Radio, y quien hizo público el video, aseguró que el medio para el que trabaja logró establecer, con fuentes cercanas a la Presidencia de la República, que el pronunciamiento del presidente no fue en una entrevista internacional, sino que se trató de un creación hecha por el equipo de comunicaciones de Palacio. “La entrevista fue hecha por el equipo digital de Palacio para compartir la postura del presidente frente a varios temas de interés nacional”, escribió la emisora.

En la versión editada del video de Hassam, en donde hay una evidente crítica al presidente Iván Duque, continúan los cuestionamientos que son contestados con palabras tomadas del video original, y que el comediante usa a su favor para cumplir su cometido de sátira. “Doctor, ¿Quién cree que manda? ¿el Gobierno o la gente?”, “people (gente)”, contesta Duque en la parodia. “¿Cómo se dice guitarra en inglés?”, “instrumento político”, se le escucha decir al mandatario.

La falsa entrevista del comediante al presidente colombiano continúa con otros cuestionamientos, y con una reflexión sobre las personas que se ven más afectadas por las decisiones de la administración del gabinete presidencial.

Al final del video, Hassam lanza una última pregunta en la que le pide al presidente que defina, en inglés, a una persona que no cumple con las labores que le conciernen cuando llega a la presidencia de un país. En su respuesta, editada por el comediante, Duque contesta: “That’s not the kind of president that Colombia needs”.

Se espera que más piezas en video como esta, producidas por el equipo de Presidencia, se conozcan en los próximos días.

