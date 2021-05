Procuraduría pidió al Gobierno colombiano un alcalde ad hoc en Cartagena

William Jorge Dau Chamatt, Alcalde de Cartagena de Indias. (Colprensa - Sergio Acero)/

Tras la declaración de impedimento del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, para vigilar el proceso de recolección de firmas que busca su revocatoria, la Procuraduría Regional de Bolívar, en cabeza de Ana Petro López, resolvió aceptar el impedimento y solicitar un alcalde ad hoc, es decir, será el presidente, Iván Duque, quien escoja al funcionario que tomará este cargo para que se haga bajo todos los parámetros de bioseguridad.

“Presenté impedimento en mi condición de autoridad administrativa que tiene en cabeza según decreto 539 del año 2020 el cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades nacionales, lo anterior con fundamento en que el procedimiento a realizar de recolección de firmas surge dentro del trámite de revocatoria del mandato del cargo que actualmente me encuentro ocupando como alcalde Mayor de Cartagena, pudiendo estar dentro de las causales de conflicto de interés de impedimento consagradas en la ley 1437 del año 2011”, dice el comunicado divulgado por el mandatario local.

La respuesta que recibió Dau, por parte de la Procuraduría Regional de Bolívar fue la aceptación de su declaración, y la solicitud hacia el Gobierno Nacional de declarar a una nueva persona bajo el cargo de alcalde ad hoc, “con el fin que desarrolle funciones que le competen al alcalde, con ocasión de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad”.

Esta decisión también fue dada a conocer a los registradores especiales de Cartagena, Dairo José Turizo Ballestero y Harold Wilson Castro Guardo, funcionarios que ya habían hecho la petición, al alcalde Dau, para que decidiera si se encargaría de la vigilancia de la recolección de las firmas por parte de los comités, o si se declaraba impedido. Así mismo, Petro López, dirigió el informa al Ministerio del Interior.

La determinación de Dau, de acuerdo con la explicación otorgada por El Universal, tenía que ser tomada teniendo en cuenta los parámetros expuestos por el ministro de Salud para que se desarrollen los procesos de revocatoria y evitar consecuencias respecto a la pandemia de la covid-19. Los comités, desde hace un tiempo, hasta los últimos días, denuncian que el alcalde de Cartagena no ha cumplido con las promesas que hizo durante su campaña para llegar al cargo.

“La cantidad de malos pasos que ha dado en su administración, lo está llevando al desespero, nosotros, como comité revocatorio, creemos que nos van a apoyar, a decirle no más a William, porque no ha hecho nada por la ciudad y no ha invertido nada”, dijo Rafael Castro Otero, miembro de uno de aquellos comités.

La situación actual de Dau es similar a la de Daniel Quintero. La Procuraduría Regional de Antioquia, durante esta misma semana, pidió a la Presidencia de la República nombrar un alcalde ad hoc en Medellín, para que vigile los protocolos de bioseguridad que se llevarán a cabo durante las actividades relacionadas con el proceso de revocatoria de mandato que se esta realizando en contra del alcalde.

“Como miembros del comité promotor de la revocatoria de Daniel Quintero Calle, reconocidos por la Registraduría mediante resolución 001 del 13 de enero de 2021 (...) presentamos ante ustedes escrito recusando a Daniel Quintero Calle por encontrarse impedido para ejercer sobre nosotros el control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad que vamos a cumplir como comité promotor de la revocatoria del mismo Daniel Quintero Calle”, se lee en el pedido que hizo el comité a la Gobernación del Departamento.

Frente a la solicitud de los ciudadanos que buscan sacar a Quintero de su cargo, la Procuraduría manifestó que es pertinente que el alcalde de Medellín se aparte de su cargo, con el fin de que se proteja la imparcialidad y transparencia del proceso de revocatoria durante la implementación de los protocolos de bioseguridad.





