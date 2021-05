Barranquilla, la historia de las mujeres que prenden la fiesta con los picó en la ciudad

Las verbenas, las fiestas barranquilleras y el sabor de la capital del Atlántico tienen una tradición musical que se creó en los barrios, por medio de sistemas de sonido ambulantes, compuestos por enormes escaparates, consolas y potentes amplificadores que estallan sonidos, estos modelos de fiesta iniciaron en los 60 con el advenimiento de los precursores de la música champetuda hasta consolidar lo que hoy contamos como la cultura picotera.

Gracias a es este modelo de sonido, mezclado con la música guapachosa de la costa y por medio de las piezas que le metían los dj a cada set musical, los barrios se llenaron de música y de fiesta, la mayoría de ellas en las calles y bajo el calor de la ciudad los ciudadanos bailaban toda la noche.

Con la pandemia las fiestas bajaron y aunque el picó no se apagó, ha sido más difícil retomar. Sin embargo, empezaron a relucir nombres de mujeres que desde siempre han llevado en alto la tradición y quienes se han encargado de mantener con vida la música y las picoteras.

Por medio de una investigación realizada por la periodista Jenny Cifuentes para Shock.co, contó la historia de vida detrás de las dj, picoteras y emprendedoras que mantienen vivas las verbenas en Barranquilla.

La historia inició con la matrona del picó en los 70:

“A Norma Zúñiga Pérez le dicen “La Vieja”, tiene 83 años y cuenta que fue la primera mujer que en Barranquilla que se armó de picó en 1971. Lo llamó El Son Africano y lo posicionó en el barrio Nueva Colombia”, aseguraron en la publicación. Desde su llegada a la ciudad en los años 60, esta mujer trabajó en casetas y cantinas, pero su gran oído musical y el sabor que ponía en las canciones la convirtieron en leyenda y en la encargada de hacer sonar ea Los Pepes o El Jiménez y hasta mezcló los sonidos con Diomedes Díaz y Rafael Orozco.

Anny La Pechy: potencia en la tornamesa:

“Siempre me atrajo el picó. Estando en el colegio los que más me gustaban era El Fidel y El Skorpion. Como a los 16 años ya iba a las verbenas. Con el computador y las controladoras di los primeros pasos. Fui conociendo el manejo del CD y luego probé el LP. Mi referente para arrancar como picotera fue “La Patrona” Yamile”, contó la mujer en su entrevista con Shock.

Anny, aunque no fue una de las precursoras, si ha sido una de las mujeres que más ha trabajado por ganarse el lugar en la sociedad del picó porque nunca fue muy usual ver a mujeres siendo dj y tampoco eran muy aceptadas.

Barbie Perreo: la dura del piano SK5:

Según se referencia en la publicación, esta mujer es la dura del piano Casio SK5, ese teclado que desde hace décadas oímos en los picós dándole picante a la champeta y a la música africana. Es la que hace calentar la fiesta y propicia la euforia entre la gente.

“A los 13 empecé a sentir la curiosidad por los picós, porque en barrio Montes, donde crecí, hacían muchas verbenas. Me intrigaban las placas, cuando vibraban las ventanas con los bajos. Siempre quise saber qué era, pero no me atrevía a salir lejos de mi casa. Hasta que me escapé y me encontré con El Skorpion, un aparato gigante, cajas y más cajas que retumbaban. El sonido, las luces, me hicieron pensar: Qué bacano, quisiera estar en este mundo, ser alguien importante en él”, así relató la mujer sus inicios en esta fiesta.