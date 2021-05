Por falta de tanques de oxígeno, hospital en Quibdó tuvo que reducir el número de sus camas UCI

Imagen de referencia. Un médico atiende a un paciente con covid-19. Foto: AFP.

En las últimas horas se conoció que el Hospital San Francisco de Asís, ubicado en Quibdó, Chocó, tuvo que reducir de 10 a 7 las camas que tienen en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), debido a que se ha incrementado el número de pacientes contagios con covid-19, y en el momento no cuentan con los tanques de oxígenos suficientes para poder atenderlos.

El gerente interventor del hospital, Camilo Ramírez, en entrevista con RCN Radio detalló que debido al aumento de pacientes con covid-19, hay personas que están siendo atendidas con balas de oxígeno. Incluso señaló que el centro hospitalario tuvo que habilitar once unidades en las salas respiratorias con el fin de prevenir que esos enfermos se compliquen y deban ser ingresados a las UCI.

“Tuvimos que bajar de 10 a 7 camas UCI para poder aumentar de 17 a 28 los pacientes con problemas respiratorios en hospitalización (...). Las tres plantas están operando al 100 por ciento, lo que pasa es que la capacidad y el volumen no nos está dando para la gran cantidad de personas que nos está llegando con el problema. Toca hacer un juego matemático. Con lo que mantengo a un paciente UCI puedo atender a tres en hospitalización respiratoria”, explicó el Ramírez a la emisora.

El directivo del Hospital San Francisco de Asís además añadió que a acusa de los bloqueos, el centro médico no ha podido recibir los insumos médicos básicos que necesita para atender a sus pacientes, en especial, a los que ingresan por contagios de covid-19.

El funcionario del hospital de igual manera señaló al mismo medio que, a la situación se le sumaba el hecho de que llevan tres meses sin recibir los pagos de las EPS, por lo que no solo no han podido entregar la remuneración mensual a sus empleados, sino que tampoco tienen los recursos para adquirir los elementos médicos que necesiten.

“Los medicamentos y los elementos básicos de UCI duplicaron el precio. Un caja de guantes costaba 8 mil pesos antes de la pandemia y ahora está en 70 mil (...). Además de caros, es muy difícil conseguirlos.”, contó el director del hospital a la emisora bogotana.

Cabe recordar que la situación es crítica, teniendo en cuenta que el Hospital San Francisco de Asís ya tiene una ocupación del 100% en sus Unidades de Cuidados Intensivos y en todas sus áreas de hospitalización respiratoria.

A inicios de mayo, cuando se dio a conocer que el centro hospitalario había alcanzado su ocupación máxima, el gerente del hospital había solicitado que se trasladaran pacientes a otras ciudades con el fin de brindarles la atención oportuna, sin embargo, eso no fue posible debido al colapso por el que también atravesaban las demás regiones.

“En el hospital en este momento, UCI estamos en el 100 %, los demás departamentos están cerrados ya, Antioquia no recibe, Risaralda no recibe, Bogotá no recibe. Estamos atendiendo con nuestras propias posibilidades”, indicó Ramírez a inicios de mes.

De acuerdo con el último reporte publicado por la Gobernación del Chocó, a corte del 20 de mayo, el departamento ya había alcanzado los 9.973 casos confirmados de covid-19, de los cuales 574 se encontraban activos, 9.058 se habían recuperado de la enfermedad, mientras que 263 personas habían fallecido a causa del virus.

El mismo informe reveló que la zona con más contagios registrados era Quibdó con 6.683 casos confirmados, seguido por Istmina con 480 y el Carmen de Atrato con 450.

Ante ese panorama, el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez, anunció que el toque de queda en la ciudad se extendería hasta el próximo 1 de junio, en los horarios de 10:00 de la noche, hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente. El mandatario local igualmente informó que hasta la misma fecha también regiría el pico y cédula en la capital del departamento de Chocó.





