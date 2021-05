Cumplió: Epa Colombia promociona productos de Manuela Gómez

La empresaria e influencer Daneidy Barrera, mejor conocida en la insdustria del entretenimiento como ‘Epa Colombia’, a inicios del mes de mayo se ofreció muy amablemente y sin cobrarle un solo peso a la tambien empresaria Manuela Gómez, con la promoción de sus productos matizantes para el cabello, por cuenta de la solicitud de una seguidora de ambas para que le diera una mano a su colega.

En su momento y para demostrar que lo que estaba diciendo no era mentiras sobre el ofrecimiento a Gómez, Epa Colombia compartió el mensaje que le envió por el chat de Instagram resaltando que su apoyo es “a cambio de nada. Eres una empresaria exitosa y solo tú y yo sabemos lo difícil que es crecer, pagar nóminas e impuestos. Te amo”, resaltó la empresaria.

Pues bien, el día llegó y la famosa vendedora de keratinas cumplió lo prometido y le promocionó los productos a Manuela Gómez y este fue el mensaje que dejó en las historias de su cuenta en Instagram:

“Amiga estuve probando todos los matizantes de mi amiga Manuela, es un pigmento fuerte, esa formula si es buena para venderla en el mercado. Vea amiga si a usted se le altera el color, si a usted se le barre el color, aplíquese matizantes de Manuela Gómez”, resaltó la empresaria.

Barrera en el video también señala que quiso ayudar a Manuela porque ha percibido el cambio en ella, porque es una mujer diferente y porque todos merecen ser grandes en este mercado de la industria capilar.

“Mi amiga lo necesita, la quise ayudar porque se salió de las drogas, porque ha cambiado, porque es una mujer diferente, porque necesita de mí y porque ella también merece ser una vieja re grande”, puntualizó Barrera en sus historias de Instagram.

Igualmente, Daneidy no desaprovechó la oportunidad para echarle un sablazo a la Dj de guaracha Yina Calderón, afirmando que Manuela Gómez no robaba y que era una mujer emprendedora, asegurando que Epa Colombia no le estaba cobrando nada por la publicidad en su cuenta de Instagram.

“Yo no vendo matizantes, no vendo menjurges, tampoco vendo esmaltes, yo no vendo fajas, yo no vendo nada para los piojos, yo no vendo cremas... Vea le voy a explicar yo vendo keratinas, yo no le piso la manguera a nadie”, refiriéndose a Yina Calderón.

Para finalizar la indirecta, Daneidy Barrera hizo unas afirmaciones bastante fuertes en contra de la empresaria de fajas.

“Yo no soy mala amiga ni tampoco soy deshonesta, solo que cada línea se respeta, yo no puedo venir acá a montarle competencia a ella porque está saliendo adelante, es que no me tengo que copiar de nadie, yo misma me creo mis propias ideas y salgo adelante, por eso también respeten mi emprendimiento querida”, señaló Barrera bastante indignada.

Cabe recordar, que recientemente Gómez ha estado en boca de sus seguidores por un reciente conflicto entre ella y Yina Calderon. ¿Qué pasó? Pues bien, Gómez y Calderón hicieron un acuerdo de palabra en el que Manuela le daría a Yina varias barbies de colección – es de mencionar que, Yina es una gran fanática de estas muñecas – a cambio de que Calderón le hiciera publicidad en sus redes sociales y así la paisa consiguiera cien mil seguidores en Instagram.

De este modo, Manuela Gómez habría gastado aproximadamente ocho millones de pesos en 19 barbies, pero Calderón no habría cumplido su parte del trato. De este modo, la paisa le pidió de regreso las muñecas, sin embargo, habría obtenido una respuesta negativa, entonces habría pedido el dinero de regreso, pero esto tampoco habría ocurrido. Y empezó el tire y afloje.

