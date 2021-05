Aura Cristina Geithner dio detalles de cómo su expareja intentó quitarle todo

Aura Cristina Geithner. Foto: Netflix

Aura Cristina Geithner es una de las actrices más reconocidas y hermosas que tiene Colombia. Durante su vida se ha casado en dos oportunidades, en la primera con el también actor Marcelo Dos Santos, con quien tuvo a su adorado hijo, Demian. Una relación corta pero que ambos superaron y hoy día comparten de manera armoniosa por su hijo.

Sin embargo, su próximo matrimonio fue con el exboxeador y empresario danés de 42 años Thomas Corell Lundberg, a quien conoció a través de las redes sociales. Se enamoraron y él viajó hasta México a conocerla, concretando el matrimonio en el 2011. Fue una relación corta y que terminó en un conflictivo divorcio. Precisamente en entrevista con La Red, este sábado la actriz reveló detalles de lo tortuoso que fue para ella darle fin al matrimonio.

“He sido una mujer que he vivido por amor, pero también grandes decepciones”, comentó. También dijo que cuando le apostaba a un amor, insistía así no fuera feliz, pero que hoy todo es diferente.

Fue cuando llegó al tema de su última relación con Thomas Corell. “Lo que yo consideraba que iba a ser un gran compañero de vida por mucho tiempo no lo fue. Hubo promesas incumplidas y cuando tú vas como una mujer muy trabajadora, muy independiente, muy echada pa’ lante y cuando ves que la otra persona pues que no va al mismo ritmo o está totalmente quedado, dependiente de ti, eso ya no comienza a funcionar”, señaló la actriz en La Red.

“Acuérdate, a las personas no solamente se les conoce en el matrimonio, se les conoce en el divorcio. Entonces en esa separación yo me di cuenta la clase de persona que era y me di cuenta que no era para mí”, Aura Cristina Geithner.

A la pregunta de si esa persona intentó quitarle sus cosas, ella respondió que sí. “Cuando conoces las verdaderas intenciones de una persona tratando de quitarte todo lo que has construido, todo lo que has trabajado, es deplorable”.

Aura Cristina Geithner se aventuró a tener su propia página en OnlyFans y la verdad es que, tal y como lo ha admitido, le ha ido muy bien. A pesar de haberle apostado a esta plataforma, que tanta polémica ha generado en redes sociales por el tema erótico, es gracias a esta que la actriz y modelo colombiana ha logrado facturar un buen dinero con videos e imágenes subidos de tono y sin censura.

La mayoría de sus seguidores están contentos con su participación en OnlyFans, de hecho, la bogotana reveló semanas atrás en entrevista para La Red de Caracol Televisión, que precisamente lo que la motivó a abrir su cuenta fue la insistencia de los usuarios que la apoyan y acompañan desde las redes sociales en su carrera profesional y en su vida personal.

“Me llegaba una cantidad de mensajes diciéndome qué pasa, por qué no te animas a tener tu página de OnlyFans para nosotros que te amamos, te queremos y respetamos y amamos tus contenidos”, fue lo que mencionó en el programa de chismes, agregando a su vez que con esta decisión busca “reinventarse” en el mundo digital teniendo en cuenta el gran legado como artista.

Sin embargo, Aura Cristina Geithner también ha sido blanco de innumerables críticas y rechazo por parte de otras personas que consideran que debería estar en otras actividades, especialmente por su edad, 54 años, y que no debería publicar contenidos sensuales como videos y fotografías eróticas por respeto a su hijo. Incluso, hay quienes juzgan la forma en que la bogotana sale vestida en sus publicaciones, según ellos, “mostrando de más”.

