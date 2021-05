Polémica en redes entre Piter Albeiro y su exesposa: “mujer descuidada que no hace sino gastar y gastar, qué desfachatez”

Piter Albeiro y su exesposa. Fotos: redes sociales.

No cesa la polémica por la ruptura entre el comediante Piter Albeiro y su exesposa Carolina Rojas. Esta vez, Rojas habló sobre los motivos por los que decidió separarse de su expareja y le respondió varios de los cuestionamientos que Omar Alejandro Leiva Salazar (nombre real del artista) hizo sobre ella y su separación.

La pareja, que llevaba casi 20 años de casados y, al parecer, terminaron por una infidelidad, han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas en Colombia. Varios seguidores de Piter Albeiro lo criticaron por engañar a su esposa y le hicieron duros cuestionamientos.

Pues bien, el cuenta chistes se cansó de esas críticas y respondió las dudas que sus fans tenían, lo que, al parecer, no le gustó para nada a su exconyugue. Y es que Piter Albeiro despertó rumores de su nueva relación amorosa gracias a unos videos compartidos en Instagram por el cantante vallenato Elder Dayan Díaz, en los que se le ve departiendo junto con otras personas en un yate en Miami. Él aparece al lado de una mujer, con quien, al parecer, se le ve muy contento.

En una historia de Instagram, Piter admitió que las personas cometen errores, pero que no por ello deben perder su derecho a vivir. Por eso, dijo que no tiene por qué esconder lo que actualmente está sintiendo por su nueva pareja, dando a entender que le parece el colmo que el estar feliz esté mal para los demás. “Ustedes que son los dueños de la perfección y la moral sabrán contestarse a ustedes mismos”, agregó.

Por esa razón, utilizó su cuenta de Twitter para responder por las pullas que el papá de su hija le envió y aseguró que esos ‘ex’ que hablaban mal de sus examores decía mucho de la calidad de personas que eran.

“Un hombre que habla mal de su exesposa y mamá de su único hijo solo para justificar su infidelidad, habla mucho más de él mismo que de ella”, trinó la mujer.

En otros apartes de su corto pero contundente pronunciamiento, Carolina aseguró que era una “desfachatez” que Piter Albeiro la cuestionara por, supuestamente, despilfarrar el dinero. “Como se puede construir todo lo que hicimos juntos durante 18 años con una “mujer descuidada que no hace sino gastar y gastar” que desfachatez!”, expresó.

Además, le echó en cara que fue ella quién lo ayudó representándolo y le dio a entender que está en la fama gracias a su trabajo. Para finalizar, dijo que separarse del humorista fue una buena decisión y que la infidelidad por la que acabaron todo le sirvió para darse cuenta de con quién estaba:

“Como si en tantos años no hubiéramos pasado por todas, de hecho fui su mánager todo ese tiempo y creo que lo hice muy bien. De verdad que entre más tiempo pasa más me doy cuenta de que tomé la decisión correcta, me terminaron haciendo fue un favor”, aseveró.

Los trinos de la mujer fueron difundidos por una página de chismes de Instagram, donde cientos de seguidores etiquetaron al artista y le pidieron un pronunciamiento. El comediante lo hizo y desvirtuó lo dicho por la mamá de su hija y comentó: “Jamás he hablado mal de ella y pueden revisar mis publicaciones y comentarios, a una mala interpretación aclare pero ni he hable ni hablare mal de ella ni mas faltaba”, escribió el hombre con mala ortografía.





