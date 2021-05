Trabajadores de la Alcaldía de Cartagena anuncian cese de actividades para presionar ajustes salariales

Cartagena de Indias. Foto: Alcaldía de Cartagena.

En máxima alerta se declararon los sindicatos de la Alcaldía de Cartagena tras asegurar que era posible un cese de actividades a causa de la asamblea permanente en la que se mantienen a causa de la falta de garantías en el logro de un reajuste salarial. De acuerdo con lo que informó el portal de RCN Radio, la Secretaría de Hacienda distrital, ente encargado de otorgar esa seguridad sobre el tema de los sueldos, aseguró que aumentaría el ingreso de sus empleados hasta que el Gobierno incremente la cifra a nivel Nacional, y no antes.

“Estamos en alerta máxima por un posible cese de actividades, porque vamos a mantenernos en asamblea permanente. Nosotros presentamos un pliego de solicitudes, ayer estábamos por definir el incremento salario de los trabajadores, pero la secretaría de hacienda ofrece incrementar el salario, cuando el Gobierno incremente a nivel nacional”, dijo Erick Urueta Benavides, representante de los empleados, en un diálogo con esa emisora.

La incertidumbre respecto al reajuste de sus salarios, resaltó ese medio de comunicación nacional, pondría a unas 2.000 personas fuera de sus actividades, de manera temporal. “Hay que recordar que el Gobierno Nacional aún no ha atendido el pliego de emergencia de las centrales obreras, y que incluso por eso son las protestas y movilizaciones en el país”, recalcó Benavides.

El vocero de los trabadores explicó que lo último que habían recibido de la Secretaría de Hacienda era una negativa a negociar con las organizaciones sindicales, “varias veces le dijimos que sí había recursos, y que por lo menos se puede decretar un alza del 9%, pero ella no ofrece un porcentaje, y dicen que no están dispuestos a ofrecer nada ahora”. Lo que piden los trabajadores es un aumento del 14%, que de acuerdo con lo que explicó el vocero, equivale y obedece a “fundamentos técnicos y científicos que sí permite que se realice, pero ellos insisten que no tienen recursos”.

Para Benavides y sus colegas es cuestionable la actitud que ha tomado la Secretaría, y más, cuando es una situación que se ha repetido en otros años, “ellos dicen que no tienen plata, pero vemos el aumento considerable de contratos por prestación de servicio, entonces cómo pueden decir que no tienen dinero para los empleados, entonces yo me pregunto: ¿a qué estamos jugando?”.





