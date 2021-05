Piter Albeiro ya no tiene planes de volver a ser humorista

Gracias a su esfuerzo y trabajo duro, Piter Albeiro, el reconocido humorista y ganador del reality Master Chef Celebrity, ya cumple varios meses viviendo en Miami, Estados Unidos, en donde tiene un millonario negocio de renta de carros que le ha cambiado la vida por completo.

El colombiano, cuyo nombre verdadero es Alejandro Leiva, decidió probar suerte en EE.UU. y se arriesgó a crear empresa, una idea que hoy en día agradece por el éxito y la estabilidad económica y a nivel personal que le ha permitido ganar. Su negocio ofrece el alquiler de carros de diferentes gamas, entre ellos los deportivos, desde 15 dólares y también seguros a precios económicos.

“Miami es una ciudad que recibe turistas todo el tiempo y tener un negocio de renta de carros y de yates en Miami es realmente una muy buena propuesta”, dijo Piter Albeiro en entrevista exclusiva con Lo Sé Todo del Canal 1.

En el mismo programa, el colombiano admitió que le está yendo muy bien con su negocio en tierra extranjeras, especialmente por el hecho de que la crisis económica que trajo la pandemia de coronavirus lo afectó por varios meses. “Nos está yendo muy bien. Me propuse este 2021 tratar de sacar adelante mi empresa, que quedó muy golpeada por el tema de los seis meses que duramos cerrados”, mencionó.

Adicional a esto, Alejandro Leiva comentó que desde que en Estados Unidos comenzó la vacunación contra el covid-19 y decenas de turistas llegaron a Miami para unirse a la jornada, las cosas se fueron componiendo para él.

“Que Miami le haya abierto la posibilidad a los turistas de vacunarse nos ha ayudado mucho a los que vivimos del turismo, porque llegan aviones y aviones de gente que quiere que le pongan la inyección”, dijo. “Eso me ha servido para atender mucha gente, estamos casi que sobrevendidos”, añadió.

Aunque esté físicamente lejos de Colombia, los seguidores de Piter Albeiro constantemente le preguntan por lo que más lo recuerdan: el humor. Las personas han querido saber qué pasó con su faceta de humorista y cuándo será el día en que regrese con sus chistes, que tanto los alegraban.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, confesó que por el momento no desea retomar su carrera como comediante, a pesar de que reconoce que -económicamente hablando- “es una muy buena fuente de ingreso”. Solo por ese motivo, aseguró, estuvo pensando mucho antes de tomar una decisión, pero su respuesta es no volver.

“Decido que quería como tener una pausa en mi vida porque el ser humorista me encanta, el hacer reír a la gente me encanta, pero todo el tiempo no. Esa faceta de humorista está todavía en el congelador, no sé hasta cuándo”, expresó Piter Albeiro para ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1.

Por estos días, el colombiano ha sido el centro de una polémica en redes sociales por las declaraciones con las que su exesposa, Carolina Rojas Ruíz, reveló que su matrimonio de tantos años terminó por una infidelidad. De acuerdo con ella, el nuevo amor del ganador de Master Chef Celebrity no es tan nuevo, puesto que la misteriosa mujer que ahora lo acompaña fue secretaria de ella.

Piter Albeiro le respondió diciéndole que no por haber cometido un error debe perder su derecho a vivir. Aseguró que no tiene por qué esconder lo que actualmente está sintiendo por su nueva pareja, dando a entender que le parece el colmo que el estar feliz esté mal para los demás.

