Picante debate de Luly Bossa en redes: “Los que llaman vagos lograron tumbar la reforma tributaria”

Las redes sociales ha sido el punto de concentración de múltiples opiniones durante las más de tres semanas que cumple el Paro Nacional en el país e incluso varios ‘agarrones’ entre los políticos y funcionarios, como fue el reciente ocurrido entre el senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Uno de los enfrentamientos más recientes en las redes fue producto de un tweet de la actriz colombiana, Luly Bossa, del pasado miércoles 19 de mayo en el cual aseguró que los jóvenes, quienes son llamados “vagos” por un sector de la población, lograron tumbar la reforma tributaria a principios de mayo, al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la reforma a la salud.

“Esos muchachos a los que llaman vagos lograron tumbar la reforma tributaria, sacar a Carrasquilla y tumbar reforma leonina a la salud. Detallitos..”, expresó en su cuenta de Twitter, que rápidamente explotó entre diversas reacciones y opiniones de los usuarios. El pronunciamiento ya suma más de 17 mil ‘me gusta’, 3.400 retweets y cerca de 1.100 comentarios.

Algunos de los internautas, por ejemplo, argumentaron a Bossa que, así como los jóvenes han logrado varios de sus objetivos, las jornadas de protestas han ocasionado múltiples daños a ciudades, uno de los epicentros de actos vandálicos en días pasados. “También tumbaron el grado de inversión. Y dejaron a Cali y a sus habitantes sin empresas y sin empleos! Gracias!”, indicó la cuenta.

Según el director de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta, sostiene que, en los primeros 13 días del Paro, las pérdidas en la capital del Valle del Cauca rondan los 3 billones de pesos. “Realizamos una encuesta con las 1.708 empresas afiliadas, micro, medianas y grandes, y lo que reportan es muy preocupante a raíz del paro y los bloqueos. El 41 por ciento de ellas están cerradas, y otro 47 por ciento está trabajando a media máquina”, expresó.

Sin embargo, uno de los comentarios que también generó gran revuelo fue el del usuario llamado ‘directo sin tapujos’, quien adjuntó una texto en el cual se critica a todos los “cuchos” que critican a los jóvenes por salir a marchar. En dicho trino se argumenta que la generación pasada se dejó meter la ley 100 [creación de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones], el impuesto del 4 por mil, un aumento de IVA del 8% al 19%, entre otros.

“Y vienen a decirnos que esa no es la forma? La vida es sagrada sea de quien sea, lo material se puede recuperar y un bus quemado, una pared rayada, un vidrio roto no supera la quinta parte de lo que nos roban”, añadió el texto adjuntado. Ante este Bossa respondió diciendo que “también me lo pasaron”.

Si bien la actriz colombiano no se involucró con tanta profundidad en el debate, otro internauta, como ‘Camotiz’, sí mostró su desacuerdo contra quienes critican la Ley 100. “La Ley 100 es lo mejor que le ha pasado al sistema de salud de Colombia. Eso permitió que el 97% de la población acceda a salud, y que un paciente con cáncer pueda ser tratado, así no aporte un peso a Salud. Son detallitos que no sabe la juventud...”, aseveró.

Lo cierto es que durante las últimas semanas, Luly Bossa ha mostrado su apoyo hacia el Paro Nacional en su cuenta de Twitter y a los jóvenes que protestan en ella. Su actividad muestra también que retwittea los trinos en los que se critica al Gobierno por los homicidios, desapariciones y hechos de abuso policial ocurridos en medio de las manifestaciones.

