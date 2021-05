José Félix Lafaurie se defiende por ‘comisiones’ que recibe en Fedegan: “no tengo rabo de paja y por eso me acerco a la candela”

A José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), no le gustó para nada la información que reveló la emisora W Radio, donde aseguraron que Lafaurie recibiría ciertas ‘dádivas’ por ayudar con el cierre de los comercios de sus colegas. El también esposo de la senadora del uribismo María Fernanda Cabal se refirió al tema en entrevista con ese medio, se defendió y lanzó duros cuestionamientos.

Pues bien, de acuerdo con una carta que envió en el 2019 Andrés Ignacio Hoyos, exrepresentante de la junta directiva de Fedegan a la compañía y que fue conocida por la emisora en mención, Lafaurie recibiría comisiones del 5% por clausurarle los negocios a los demás ganaderos afiliados a Fedegan.

Sobre el tema, el líder gremial aseguró en la mañana de este jueves 20 de mayo que sobre la información que Hoyos allegó a la junta directiva “22 miembros solo él estuvo en contra. Fue prácticamente aprobado unánimemente, 21 contra uno; algo había entre el señor Hoyos conmigo, entre otras cosas por algo que yo nada puedo hacer, que es el problema de Norte de Santander de contrabando”, comentó Lafaurie en la W.

En otros apartes de su entrevista, el también exsuperintendente de Notariado y Registro en el gobierno de Álvaro Uribe se mostró bastante molesto por la revelación que hizo la frecuencia radial y calificó la noticia como una “campaña en mi contra”. Además, dijo que la manera en que La W abordó el tema fue de manera “sesgada”.

“(...) Como colombiano, no me siento cómodo. Hay temas que se maltratan y en nuestro caso, lo hacen con frecuencia”, expresó Lafaurie.

Sobre las presuntas comisiones del 5% que recibe el director de Fedegan, Julio Sánchez Cristo, director de La W y la periodista María Camila Suárez, aseguraron que la Contraloría podría investigarlo por esos dineros.

Después, Suárez le preguntó a Lafaurie cuánto recibía por comisiones que le dan sus agremiados por cerrarles los negocios desde 2019; interrogante que sacó de sus casillas a Lafaurie, quien le respondió duramente, dando a entender que era una intromisión indagarlo sobre esos temas: “Eso es un tema de los agremiados, no suyo. ¡Usted me falta al respeto preguntándome eso!”, aseveró, mientras envió otro cuestionamiento:

“(...) Me parece mucho más cómodo recibir un sueldo alto (...) por qué no pregunta cuánto gana el (director) de la ANDI o el de Fenalco, y pregunta cuánto gano yo. A mí no me importa el sueldo, quienes tenemos la vocación empresarial estamos en otra cosa en la vida”. (...) En medio de una pandemia, con desempleo, con vandalismo, con destrucción de riqueza. ¿Venir a plantear ese tema?”, criticó.