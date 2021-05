Johanis Menco: de las canchas al ciclismo

Foto tomada de Instagram @johanismenco

Johanis Menco es una joven de 25 años, prometedora portera del Real San Andrés, que un día en casa de su novio, bajando las escaleras de un tercer piso, se estrelló contra una puerta de vidrio que le cortó la arteria femoral de su pierna izquierda, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y sufrió la amputación de su pierna izquierda.

A pesar de lo acontecido y gracias a su determinación, la promesa del futbol profesional femenino no se detuvo ahí. Su pasión por el deporte la llevó a hacer parte de la selección de Paracycling de Colombia.

“Cada vez que me acuerdo que ya voy para un año, son lágrimas fatales porque aún no entiendo nada de lo que pasó. En mis noches grises, lloro, me acuerdo de todo lo que pasó, busco de pronto el por qué me pasó esto a mí, pero pues ya trato de asimilar más la situación, aún no lo supero”, expresó la deportista al programa Lo Sé Todo.

La deportista, a quién la vida de la cambió en junio, en plena pandemia, no logró regresar al fútbol debido a que su pierna derecha aún no responde como ella quisiera.

“Me tocaría más adelante porque pues aún mi pierna derecha no ha funcionado o no ha respondido al 100 %, aún tengo problemas de movilidad en el pie, los dedos, es cuestión mientras que se active completamente la pierna”, señaló Johanis al programa Lo Sé Todo.

Luego de intentar con muchos deportes, tomó la decisión de enfocarse en el ciclismo y con el se propuso una nueva meta. Aunque su sueño por el fútbol quedó en una pausa indefinida, su sueño por salir adelante en el deporte y representar a su país, no.

“Ahorita empecé con el tema de la bici y me ha gustado muchísimo, entrenando fuerte en el tema de paracycling porque le estoy apuntando a Francia 2024, ese es el objetivo que tengo ahorita claro como deportista, porque quiero llegar a competir, quiero llegar a participar en unos paralímpicos y dejar bien alto la bandera de Colombia”.

La modelo y presentadora Daniella Álvarez pasaba por un momento similar en su vida, al ser sometida a una cirugía de amputación de su pierna por causa una isquemia, le envió en su momento un mensaje a la futbolista.

“Lo más importante es que estamos vivas, una amputación no nos quita la posibilidad de volver a hacer lo que amamos. Vamos a tener una prótesis, una recuperación, una rehabilitación y vamos a poder hacer con la prótesis todo lo que queramos”.

En la actualidad, Johanis Menco se encuentra enfocada en su proceso para participar en los próximos Juegos Juegos Paralímpicos, que se llevarán a cabo en París, del 28 de agosto al 8 de septiembre.

En diciembre del año pasado, la deportista se graduó como Coach Deportivo, con meses de aprendizaje y dedicación, crecimiento personal y profesional. Con este curso, espera seguir transformando vidas a través del deporte de alto rendimiento. “Ahora me veo como una mujer fuerte, echada para adelante, que para mí y a pesar de las adversidades, siempre he dicho, no hay límites”, señaló la deportista.

