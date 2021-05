Alcaldía de Bogotá confirmó estos puntos de concentración para manifestaciones del 19 de mayo

Cientos de personas se concentran cerca del Monumento a los Héroes en el marco del Paro Nacional convocado contra políticas sociales y económicas del presidente Iván Duque, que completa 18 días en el norte de Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Este 18 de mayo, la Alcaldía de Bogotá informó los puntos de concentración confirmados en la capital colombiana para este miércoles. Dichas zonas de la ciudad son:

-Autopista sur con sevillana.

-Monumento Los Héroes.

-Universidad Distrital sede tecnológica.

-Portal Américas.

-Parque el virrey.

-CAI barrio El Dorado Cl. 1 Bis A #8-82

-Centro de Memoria Distrital. Calle 26 con 19.

-SENA de la carrera 30 con primera de mayo.

-Calle 26 con carrera 30.

-Parque Nacional.

-Plaza de Bolívar.

-Centro Comercial La Colina.

-Portal Norte.

-Museo Nacional.

-Av, Cll 80 con carrera 68.

-Sede principal ESAP: calle 44 # 53-37

-Universidad Nacional

-Auto norte con calle 100

-Transversal 28ª # 39 – 93.

El Comité del Paro convocó a nuevas movilizaciones para este 19 de mayo, después de la reunión del domingo 16 de mayo donde se plantearon peticiones para el Gobierno.

“Mientras tanto, el paro continúa”, afirmó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, tras la reunión con la administración nacional y asimismo indicó que esperan respuesta rápida a las solicitudes que dejaron planteadas en la mesa, para poder adelantar los acuerdos del pliego de peticiones de emergencia.

De igual forma, la delegación del paro invitó a fortalecer y constituir comités en todas las ciudades y municipios, así como a mantener las protestas.

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, aseguró al término de la reunión que estudiará las peticiones del comité, para lo cual se tomará un tiempo a fin de poder adelantar los acuerdos que ayuden a superar la crisis social en el país.

La petición inicial del Comité de Paro es el cese de la “violencia estatal” a través de la adopción de protocolos que garanticen el derecho a la manifestación pacífica. Hasta el momento, según Maltés, se han registrado cerca de 50 muertos, más de 600 heridos, 37 personas que han perdido los ojos, 1.500 personas que han sido detenidas arbitrariamente, aproximadamente 500 desaparecidos, más de 21 mujeres han sido violentadas presuntamente por miembros de la fuerza pública y se ha violado el Derecho Internacional Humanitario.

Por tanto, las manifestaciones continuarán y no habrá mesa de negociación hasta que no haya acuerdo en las primeras peticiones sobre la protesta social que elevaron los miembros del comité, quienes afirmaron que no pretenden representar todos los sectores que se encuentran en las calles, y pidieron adelantar reuniones con jóvenes y en todas las regiones del país.

La situación en Bogotá

La ciudad se encuentra en alerta roja debido a los altos indicadores de contagios e ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos a causa de la pandemia de covid-19. “Hemos decidido mantener medidas para mitigar la propagación del virus, y adicionalmente fortalecer la intervención en 22 zonas de cuidado especial donde se presentan los más altos índices de contagio en todas las localidades”, expresó el alcalde mayor (e), Alejandro Gómez López, al finalizar el Comité Epidemiológico Nacional.

Pero esto no es todo, porque debido a los daños que el vandalismo ha ocasionado en la ciudad en estos días de manifestaciones, y de acuerdo con la alcaldía, TransMilenio estaría a punto de dejar de operar en la ciudad. Esto, según informó Noticias Caracol, impulsó a las autoridades a pedir la intervención urgente de la Fiscalía.

“Que se hagan las investigaciones y la judicializaciones de rigor frente aquellas personas u organizaciones que los están haciendo de manera metódica, porque no creemos que sea un resultado marginal de la protesta. Pensamos que están con toda la inteligencia y todo el método destruyendo nuestro sistema de transporte masivo”, indicó Gómez en el informativo nacional.

Asimismo, el medio informó que el 30 % del sistema salió de operación por daños en 139 estaciones, de las cuales 53 no están operando y 8 lo hacer de manera parcial. Además, los bloqueos diarios se suman a esta situación que estaría afectando a cerca de medio millón de personas en la capital.

