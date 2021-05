Video | Tres hombres agredieron a una mujer hasta hurtarle su bicicleta en Bogotá

Un caso de agresión y hurto a una mujer sucedió en el sur de Bogotá en el marco de las protestas del paro nacional.

En medio de los bloqueos y afectaciones a las estaciones de TransMilenio, la víctima de hurto, identificada como Natalia Gaona, le relató a Noticias Caracol cómo sucedió el incidente en el que se vio envuelta mientras se transportaba desde su trabajo en el centro de la ciudad hasta su casa en el sur de la ciudad.

Aunque la mujer ya conocía la ruta y aparentemente no solía ser un sector peligroso o inseguro para transitar de noche, tres hombres de nacionalidad venezolana la empujaron y abordaron mientras conducía su bicicleta hasta despojarla de la misma. La situación se presentó sobre las 7:00 p. m.

Sin embargo, Natalia opuso resistencia para frenar el robo y logró sacar un taser para atacar a sus agresores y a modo de defensa personal evitar el atraco. Sin embargo, ella relata que solo pudo atacar a dos de los sujetos que posteriormente salieron corriendo tras las descargas eléctricas, pero uno de los atracadores logró anticiparse y subirse a la bicicleta, en la que huyó.

Después de ser abordada, la víctima también dijo que intentaron arrebatarle su maleta y su teléfono celular en el forcejeo:

Me arrastraron por el suelo en el intento de quitarme el teléfono, no contentos con el hecho de llevarse la bicicleta. En ese momento había dos celadores y ellos no hicieron absolutamente nada, pasaba gente, pasaban taxis y nadie hacía nada

La agresión y el hurto en sí mismo quedaron registrados en imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona. Gaona dijo que a pesar de que había otras personas en el sector, nadie acudió a ayudarla, incluso con la presencia de celadores y guardas de seguridad de un centro comercial aledaño a la cicloruta en la que ella se desplazaba.

La víctima le contó al noticiero que las heridas y raspones que le quedaron tras el ataque afectaron especialmente su codo y su espalda, teniendo en cuenta que fue arrastrada aproximadamente media cuadra por los ladrones, y aunque en el forcejeo ella gritó y llamó la atención de la gente que estaba alrededor, nadie hizo algo por ayudarla.

Natalia agregó que ahora le ha tocado desplazarse caminando desde su casa al trabajo y viceversa como consecuencia de lo sucedido.

Yo en ese momento era muy confiada, yo era confiada porque yo decía “ya conozco esta zona” y no me va a pasar nada, pero en ese momento como que ya quedé asustada. A los dos días me tocó irme caminando del centro hasta mi casa por eso mismo, porque TransMilenio dejó de funcionar otra vez y pues ya no tenía cómo devolverme