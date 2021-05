“No significa que tenga que estar con él”: Sergio Fajardo descarta acercamiento con Gustavo Petro

Bogotá, 25 de mayo de 2018. El canal Caracol organizó el último debate presidencial. En la foto: Gustavo Petro y Sergio Fajardo.

En el más reciente estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, y durante la crisis social y de salud que atraviesa el país por el paro nacional y la COVID-19, Gustavo Petro es el candidato presidencial que tiene la intención de voto más alta y por un amplio margen de diferencia respecto a los demás potenciales aspirantes a la Casa de Nariño.

En la encuesta, Petro, candidato y líder de la Colombia Humana, lidera la intención de voto con el 25 por ciento, mientras que sus otros rivales, políticamente hablando, aparecen muy por debajo de los números a falta de un año para las elecciones. El más próximo candidato es Sergio Fajardo con el 6% y Marta Lucía Ramírez con el 5%.

Una vez se conocieron los resultados, Sergio Fajardo se pronunció en su cuenta de Twitter donde dijo que había “recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta”, donde aseguró que había ideas valiosas pero que otros le aconsejaron “atacar a Petro”, algo que no aceptó, pues no se puede “estimular más el odio”.

“Petro ha interpretado mejor la coyuntura. Así que si queremos competir debe ser con ideas no con guerras de políticos; ni con cuentos de “castrochavismo”. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año, por ahora felicitaciones”, publicó el precandidato en su cuenta oficial de la red social.

Frente al trino, Petro sugirió que Colombia necesita un llamado “destino común” por fuera de la competencia. “Gracias Sergio, la competencia muchas veces es una construcción ideológica de algo llamado neoliberalismo, hoy anacrónico, creo que Colombia necesita construcciones colectivas y solidarias. La construcción de un destino común”, respondió el candidato.

Sin embargo, frente a la duda por la respuesta a la propuesta de Petro, Fajardo habló con Blu Radio sobre su opinión acerca de dicho destino colectivo. A pesar de sostener su elogio, el miembro de la Coalición de la Esperanza negó la sugerencia.

“No. He dicho muchas veces. (...) No. El hecho de que yo haya dicho lo que dije no significa nada diferente a lo que le acabo de explicar. No significa eso. Nosotros estamos en la Coalición de la Esperanza y tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que seducir, convocar y conectarnos con la ciudadanía”, aseveró el precandidato y segundo en las encuestas.

“Se puede respetar, se puede tratar a alguien de manera respetuosa y amable. No significa que tenga que estar con él o empezar con él. Es un proceso pedagógico largo. (...) ¿Una amabilidad suscita todo esto? Increíble”, finalizó la pregunta.

Incluso, al ser cuestionado por un supuesto “incendio en el país” a causa de Petro por los panelistas de la emisora, Fajardo le atribuyó el estallido social a inconformismos diferentes. “Lo que está pasando en Colombia no es por Gustavo Petro. En el país hay mucho malestar. No nos equivoquemos en decir que esas personas que están en la calle es por Gustavo Petro, ese es un error gigantesco”, aseveró.

El desplome de Fajardo

El exgobernador de Antioquia era, hace algunos meses, uno de los hombres que lucía más fuerte de cara a los sufragios en el 2022, sin embargo, en esta encuesta fue uno de los que se vio más perjudicado. Un punto de quiebre está relacionado con el convencimiento sobre los jóvenes en el país, ya que, en la población entre 18 y 25 años solo lo respalda el 4%, mientras que entre 26 y 40 años el 6%.

Cabe destacar que tampoco le va bien en territorio antioqueño, punto donde su apoyo debería ser mayor por la trayectoria política que allí ha desarrollado, pues su apoyo no supera el 5%, e incluso, otros candidatos como Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez y Tomás Uribe lo superan en la región. Y en Bogotá la diferencia es aún mayor, ya que, si bien consigue un 10% de intención de voto, Petro es el amplio ganador en la capital con un 35%.

