“Estamos trabajando un proyecto para hacerle negocios a Vargas Lleras”: Gustavo Petro critica reforma a la Salud que se votará este miércoles el Congreso

Este miércoles a las 9:00 a.m. las comisiones Séptimas del Senado y de la Cámara votarán el proyecto de reforma a la Salud apoyado por el Gobierno nacional y radicado por el partido Cambio Radical. Hace unas semanas se aprobó en el Congreso la realización de foros para socializar el proyecto con distintos sectores, en uno realizado este martes intervino el senador Gustavo Petro.

El líder de la Colombia Humana señaló a Germán Vargas Lleras, cabeza de la colectividad que radicó el proyecto, como el máximo beneficiado con la aprobación de dicha iniciativa. “Cómo es posible que no estemos trabajando en un presupuesto para aumentar las facultades de medicina y enfermería en Colombia. Cómo es posible que no estemos trabajando en un proyecto de ley que fortalezca la investigación científica, eso es lo que nos demanda la realidad pero no, estamos es trabajando un proyecto para hacerle negocios a Vargas Lleras”, aseveró el congresista.

El senador insistió en la necesidad de fortalecer el ámbito de la prevención del sistema de salud y el desarrollo científico, sin embargo, estos son puntos que toca la reforma como buscar que la prevención se fortalezca y que, por ejemplo, el 5% del presupuesto se vaya a la creación y estudio de vacunas, aunque el retiro o archivo del proyecto a la reforma a la salud es una de las peticiones principales que tiene el comité del paro nacional en su lista de peticiones, tras la caída de la reforma tributaria.

Por su parte, el Gobierno ha respaldado esta reforma y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a la importancia del proyecto, de la cual destacó que existen capítulos que son muy importantes, como es todo el tema de seguridad sanitaria, que aborda todo lo que se debe hacer para la pospandemia y cómo blindar al país para el manejo de nuevas emergencias, todo esto en entrevista con El Espectador.

Ese diario indagó acerca de la pertinencia de la una reforma en medio de la crisis por el sostenido tercer pico de covid.19 en Colombia y en la crisis social que desató la reforma tributaria en el país, la cual tiene una movilización desde el pasado 28 de abril, completando 21 días de bloqueos, manifestaciones, muertos y plantones en todo el país.

A la pregunta, el ministro le respondió: “El tema no es que la reforma se haya presentado en un mal momento, sino que a la reforma se le atravesó este mal momento. La reforma se viene tramitando desde el año pasado y de pronto se encuentra este torbellino tan complejo”. En todo ese trámite, el proyecto ha tenido más de 300 apreciaciones o cambios, lo que algunos sectores han criticado por la falta de cohesión que podría tener.

Además, el ministro agregó que una reforma a la salud nunca es un proceso fácil, sin embargo, “en esta ocasión, es una reforma cuyo objeto y centro es el paciente. Nosotros hemos respaldado la iniciativa porque creemos que el proceso se necesita”, afirmó el Ruiz en entrevista.

Por otro lado, ante el tema del uso del glifosato, el ministro prefirió no referirse u opinar del tema, pues sostuvo “no es el momento más adecuado para pronunciarme sobre ese tema. Yo lo delegué y estoy esperando a ver cómo se desenvuelve ese proceso. Pero, por ahora, no es prudente que me pronuncie. De hecho, esta semana en Nariño hubo una nueva tutela sobre eso, que detuvo ese proceso”, indicó Ruiz.

El ministro en entrevista con la W Radio hace unas semanas, justo después de que firmara el documento en el que aprueba el uso del regreso del pesticida al país y que se conociera que en el gobierno Santos, cuando estuvo en el viceministerio, apoyaba la suspensión, dijo que tampoco se pronunciaría porque no son temas personales.

