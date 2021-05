Consejo Gremial Nacional apoya los diálogos pero insiste en el cese del paro y de los bloqueos

Manifestantes protestan este lunes en Bogotá, durante el día 13 del Paro Nacional. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Este 17 de mayo se conoció que miembros del Consejo Gremial Nacional (CGN) ven con buenos ojos los acercamientos entre el Gobierno nacional y el Comité del Paro y los diálogos que han sostenido desde el pasado domingo, pero creen que se debe hacer un llamado para que cese el paro, los actos vandálicos y los bloqueos.

En un comunicado, los empresarios sostuvieron que, “el dialogo nacional, con todos los sectores sociales y económicos, llevará a establecer acuerdos que permitan fortalecer las acciones que el país viene implementando para atender la vulnerabilidad en que se encuentran millones de familias colombianas y las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes”.

Pero agregaron que rechazan que desde el Comité del Paro se insista en continuar con los bloqueos, pues a su juicio afectan la producción del país y a sus habitantes, por la escasez de alimentos y medicamentos, al igual que la perdida de trabajos.

Respaldamos la solicitud que hizo ayer el Gobierno de suspenderlos y cesar todas las acciones de vandalismo y de violencia en las marchas, vías de hecho que son contrarias al mínimo respeto por los derechos fundamentales de los colombianos, como la salud, el trabajo y la movilidad. El objetivo primordial debe ser propender por acciones que beneficien a toda la población, y que garanticen sus derechos.

Además, dijeron que es necesario que los organismos judiciales, los entes de control y judiciales tomen medidas contra las personas que cometan hechos violentos y cierren las vías.

Sostuvieron que están dispuestos a apoyar las propuestas y acciones que ayuden a consolidad estos diálogos que ayuden a solucionar la crisis social que atraviesa Colombia.

Más temprano, el presidente Duque hizo una declaración similar sobre la protesta donde señaló el derecho a la libre circulación de los colombianos en todas las regiones, y afirmó que con los bloqueos también se está violando el derecho al abastecimiento.

“Nosotros haremos valer siempre los derechos de toda una nación, y por eso estamos hoy acá, en esta comunidad, para decir que vamos a acompañarlos, porque no es favorecer a un empresario, no es favorecer un negocio, no es favorecer un sector. La libre circulación es fundamental para el ejercicio de los derechos de todos los colombianos”, sostuvo el presidente, quien agregó que, el libre abastecimiento también es fundamental para los derechos de los colombianos. En tal sentido, puso de presente que por el futuro del país no se puede ceder a la intimidación.

Por su parte, el Comité del Paro publicó un comunicado el pasado domingo en el que convoca para el próximo miércoles 19 de mayo a una gran movilización pacífica, con bandera y cacerola, para continuar con las protestas.

Asimismo, anunció que acordará la creación de corredores humanitarios para el paso de misiones médicas, insumos médicos, alimentos y combustible.

“Convocamos a continuar la constitución y fortalecimiento de los comités de paro en todos los municipios y localidades movilizadas, a realizar asambleas populares, a llevar a cabo de una gran caravana de solidaridad con los jóvenes y las jóvenes y los sectores sociales movilizados en Cali y con las mingas indígenas”, señala el comunicado.

Por último, aseguró que no asumirán la vocería de total de la ciudadanía, debido a que hay más sectores sociales que se unieron al paro nacional durante su desarrollo, sin embargo, abarca un alto número de organizaciones sindicales y sociales del país.

“El Comité Nacional de Paro articula 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales, y más de 300 comités municipales. Reconocemos que otros sectores sociales y de la ciudadanía se han sumado a la convocatoria de paro nacional, y por eso, no pretendemos, ni queremos asumir la vocería de toda la ciudadanía que se encuentra movilizada desde el pasado 28 de abril”

