La prensa italiana vuelve a rendirse en elogios para Juan Guillermo Cuadrado

En el partido de la Juventus frente al Bolonia, Cuadrado remató al arco en el minuto 59'.

Este 15 de mayo, por la fecha número 37 de la Serie A, la Juventus recibió al Inter de Milán. El equipo turinés ganó 3-2 con un gol de Cristiano Ronaldo y doblete de Juan Guillermo Cuadrado, quien espera tener un cupo a la Champions League en la próxima temporada.

Tras la buena actuación del colombiano, el diario italiano la Gazzetta dello Sport habló sobre el rendimiento de Cuadrado tanto en este partido, ante el equipo que está próximo a coronarse como campeón de la Serie A, como en el resto de la temporada.

El medio italiano explicó que Cuadrado ha sido una ficha clave cuando Andrea Pirlo, su director técnico, ha propuesto un 4-4-2. Estas alineaciones las ha implementado en la temporada 2020 - 2021 y han dado resultados. “Es un hombre con plena capacidad de jugar en una defensa de cuatro en la fase de no posesión y quinto en el centro del campo en posesión”.

Además, sobre el el lugar que ocupa Cuadrado en la cancha, el cual le permite generar un equilibrio entre lo defensivo y ofensivo, la Gazzetta dello Sport dijo: “uno de los pocos jugadores desequilibrantes en el uno contra uno en un equipo que a menudo es demasiado serio y poco incisivo, más decisivo que cualquier esquema. Y lo mucho que se estaba perdiendo cuando no estaba allí”.

De acuerdo con las cifras que arrojó el portal Calciomercato.com sobre cada futbolista de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado fue el que obtuvo el mejor puntaje con un total de 7.5 sobre 10. Asimismo, el portal destaca que “en un partido que no parece tener ningún hilo lógico, al final la Juve gana y casi no sabe por qué. Pero sabe por quién: Juan Cuadrado. El colombiano lo salva todo, por lo demás es el equipo que ofrece preocupantes espacios vacíos pero que al menos logra mantener viva la esperanza de Champions”.

Ahora, sobre la explicación de la calificación que le dieron al lateral colombiano comentaron que: “una vez más es él (Cuadrado) el que trae la calma. Después de toda una temporada de asistencias decisivas encuentra el primer gol del campeonato y luego vuelve a marcar desde el punto blanco transformando un penalti que ha ganado y se añadió a la saga de las controvertidas decisiones”.

Por otro lado, el jugador colombiano habló en la rueda de prensa posterior al partido contra el Inter para el medio Sky Sports y se refirió a lo que fue el primer gol, recordando que realizó una jugada similar a la que hizo en octavos de final de la Champions League, pero que, para esa ocasión, el balón se estrelló contra el travesaño: “Sí, tenía confianza, porque había estado trabajando mucho tiempo, pero siempre llegaba allí y siempre trataba de ayudar. Hoy vi el balón ahí y gracias a Dios se metió y estoy muy contento”.

Por último, Cuadrado confesó que se sintió seguro para anotar el segundo gol que fue de penalti: “En la selección he metido un par de penaltis, sentí la confianza, como Cristiano no estaba. Luego, obtuvimos el resultado, que fue lo más importante. Fue un partido difícil contra un gran rival, tuvimos que sacrificarnos como equipo”.

Juan Guillermo Cuadrado en este encuentro sumó sus primeros dos goles de la temporada en las que además ya cuenta con 19 asistencias en 38 partidos entre todas las competencias en la temporada.

La Juventus deberá enfrentará al Atalanta por la final de la Copa Italia el próximo miércoles 19 de mayo en el MAPEI Stadium. El partido se llevará a cabo a las 2:00 p.m., hora de Colombia.

Seguir leyendo: